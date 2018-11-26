В Киеве горит торговый центр (видео) [ Редактировать ]
Фото из открытых источников
26 ноября в ТРЦ Ocean Plaza в Киеве произошел пожар и задымление, сообшает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Согласно обнародованным данным, а также видео, все этажи ТРЦ окутал густой дым.
"Пожар и задымление в Оушен Плаза в Киеве на Лыбедской, людей эвакуируют, на паркинге срачка и хаос, залы в дыму", - говорится в сообщении.
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