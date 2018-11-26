В Киеве маршрутка "протащила" женщину по асфальту [ Редактировать ]
В Киеве из маршрутного такси №720 на полном ходу выпала женщина. Об этом сообщает "Україна нова".
Происшествие случилось 23 ноября около 11:35 на остановке "Проспект Академика Вернадского".
"Пострадавшая пассажирка вместе со своей подругой хотела выйти из салона пригородной маршрутки, но водитель не дождался, пока все пассажиры покинут транспортное средства и поехал дальше", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у девушки оказалась зажатой дверями нога и маршрутка протащил ее по асфальту несколько метров, пока водитель об этом не узнал и остановился. Однако, маршрутчик не оказал пострадавшей пассажирке первую помощь и скрылся с места происшествия.
Прибывшие медики скорой помощи диагностировали у девушки разрыв крестообразной связки. Правоохранительные органы, в свою очередь, разыскали и задержали неадекватного нарушителя.
Ранее мы сообщали, что столичного водителя зажало между троллейбусом и Ford.
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