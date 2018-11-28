Українцям слід готуватися до негоди. Західні та центральні регіони нашої країни накрили снігопади. Утім, метеорологи прогнозують припинення опадів, а натомість посилення морозів. Складні погодні умови та зусилля комунальників у боротьбі з наслідками негоди - далі у випуску.

Замети на дорогах, ожеледиця та повалені дерева - негода продовжує лютувати на Буковині. Внаслідок налипання снігу на лініях електропередач, без світла залишаються десятки сіл та містечок.

"Відключено 36 населених пунктів, з яких 16 частково. Це 6 районів, у т.ч. місто Чернівці. Найбільше відключення - 16 населених пунктів - Хотинський район", - розповідає Василь Бабюк, керівник відділу реагування УДСНС України в Чернівецькій області.

Неспокійно і на автошляхах. На одній із районних трас внаслідок ДТП загинуло подружжя. На дорогах цілодобово патрулюють поліцейські. Попри снігові замети, кажуть, подекуди все ж зупиняють автівки на літній гумі.

"Згідно ПДР, це карається штрафом. Також машина може бути евакуйована на арешт-майданчик у зв'язку з тим, що вона не підлягає експлуатації при даних дорожніх умовах", - говорить Євген Пентескул, інспектор патрульної поліції.

Вже другий день тривають снігопади і на Прикарпатті. Через негоду ускладнився проїзд на багатьох автошляхах. Вантажівки застрягали просто на підйомах.

Налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах спричинили значну кількість ДТП.

На трасі "Чернівці-Косів" маршрутний автобус занесло на засніженій дорозі, і той перевернувся. На момент аварії в салоні було двадцять пасажирів. На щастя, ніхто не постраждав.

Сніжить і на Черкащині. На вулицях та тротуарах утворилася снігова каша. Рівень опадів наразі не критичний, але в Обленерго попереджають про можливі обриви високовольтних ліній внаслідок налипання мокрого снігу. Комунальники Черкас відзвітували про вихід техніки та двірників на вулиці міста. Але машин не вистачає.

"З таким снігом пока справляємось, а як буде більший сніг, то хто зна. Ну нам допомагають ще мимо комунального підприємства", - говорить Ігор Линник, тракторист Черкаського комунального підприємства.

Якщо центральні автомагістралі більш-менш почистили, то у спальних районах ситуація гірша.

"Бажано щоб прибрали, хоч би посипали тому, що сніг падає і падає, а обслуговується не дуже часто і не так якісно, як хотілось", - говорить Олександр, мешканець Черкас.

Синоптики попереджають: найближчими днями погода на всій території України погіршиться. Очікується значне зниження температури.