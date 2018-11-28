Найбільшу напругу, через російську атаку в Керченській протоці та через запровадження воєнного стану, вочевидь, мають відчувати жителі прифронтового Маріуполя. Місто, яке опинилося між двома плацдармами російської агресії на суходолі і, тепер, на морі, готується до будь-якого розвитку подій. Настрій маріупольців вивчав Руслан Смещук.

Попри запровадження воєнного стану, контрольно-пропускні пункти на тимчасово непідконтрольну територію, поки що працюють. У прикордонників та вояків лише побільшало зброї - і до звичайного комплекту додалися портативні гранатомети.

Людей на КПВВ сьогодні дещо менше, ніж зазвичай. Але у цьому винна погода - у Приазов'ї відчутно похолоднішало, та початок тижня. Ближче до вікенда тих, хто перетинає лінію фронту побільшає.

"Контрольні пункти в'їзду-виїзду Новотроїцьке, Гнутово, Піщевик і всі інші КПВВ, що розташовані на лінії зіткнення - вони відкрилися по-графіку, працюють за штатним розкладом. Наразі працюють за осіннім часом - скоро почнуть працювати за зимнім", - говорить Валерія Карпиленко, прес-офіцер донецького прикордонного загону.

Тобто у разі ескалації конфлікту пункти пропуску можуть закрити. Люди до цього ставляться по-різному. Хтось нервує.

"Боимся конечно, у нас здесь родственниик, друзья. Конечно мы не хотим, чтобы перекрыли нам границу", - говорить Людмила, жителька Шахтарська.

Інші усе сприймають філософськи. Фактично ці люди в умовах воєнного стану живуть з 2014 року.

"Не боюсь - потому что этого не будет!".

Ну, а в самому Маріуполі надвечір містяни провели мітинг на підтримку полонених моряків. Крім того люди зараз збирають підписи під низкою звернень до міжнародних організацій та російської влади. Вимоги прості - звільнити бранців та зняти фактичну блокаду маріупольського та бердянського портів.

"Після того, як ми підпишемо, наші звернення будуть. Ми їх передамо до ОБСЄ, ООН і відправимо послу Російської Федерації. Сьогодні відбулася сесія Місцевої Ради і 32 депутати підписали це звернення".

Крім того, маріупольці готують окреме звернення до ОБСЄ із закликом взяти акваторію Азовського моря під нагляд.

"Ми звернулися до місії ОБСЄ. Вони тоді сказали, що їхній мандат не поширюється на Азовське море. І сказали, якщо буде звернення - то тоді можливо можно буде забрать нового року зробити поширення. И цена можливо", - говорить Марiя Подибайло, жителька Маріуполя - Коли почалися в травні російські навчання і затримання наших суден.

Завтра подібна акція пройде і в Бердянську.