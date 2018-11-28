Ситуация в Азовском море: десятки кораблей заблокированы [ Редактировать ]
Украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море заблокированы Россией. Всего не могут зайти и выйти 35 судов.
"По состоянию на вечер 28 ноября 2018 года украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов", - сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.
По оперативной информации, в ожидании входа в Азовское море находятся 18 судов: 4 направляются в порт Бердянск, 14 - в порт Мариуполь. На выход из Азовского в Черное море из порта Бердянска не могут выйти 3 судна из порта Мариуполя - 6. Еще 8 судов стоят у причалов в портах.
"Всего заблокированными стоят 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. То есть, Россия заблокировала украинские порты на Азовском море", - отметил Омелян.
Он выразил уверенность, что действия российской стороны свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море и дестабилизации региона.
"Цель очевидна - блокировка работы украинских портов в акватории Азовского моря и постепенное вытеснение Украины из наших законных территорий, закрепленных нормами международного права", - подчеркнул министр.
Напомним, 25 ноября российские корабли обстреляли и захватили три украинских судна в Азовском море, что привело к введению военного положения в Украине.
Над взятыми в плен украинскими моряками российские оккупационные власти уже устроили суд.
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