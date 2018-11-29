Рада Євросоюзу ухвалила декларацію по ситуації в Азовському морі [ Редактировать ]
Рада ЄС ухвалила декларацію щодо ситуації в Азовському морі та Керченській протоці. У документі інституція висловила "найсерйозніші занепокоєння" та повідомила про цілковиту підтримку суверенітету України.
Серед іншого в ЄС очікують, що Росія забезпечить безперешкодний та вільний прохід Керченською протокою в Азовське море - що передбачено міжнародними правилами.
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