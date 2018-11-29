В ЄС очікують, що Росія забезпечить безперешкодний та вільний прохід Керченською протокою

Рада ЄС ухвалила декларацію щодо ситуації в Азовському морі та Керченській протоці. У документі інституція висловила "найсерйозніші занепокоєння" та повідомила про цілковиту підтримку суверенітету України.

Серед іншого в ЄС очікують, що Росія забезпечить безперешкодний та вільний прохід Керченською протокою в Азовське море - що передбачено міжнародними правилами.