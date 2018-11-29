Чотирнадцять з них очікували на прохід до Маріуполя

Росія блокує торговельні судна у Керченській протоці. За даними міністра інфраструктури Володимира Омеляна, учора ввечері на рейді перебувало 18 кораблів, які Росія не пропускала до Азовського моря.

Чотирнадцять з них очікували на прохід до Маріуполя, чотири - до Бердянська. У зворотньому напрямку вишикувалася черга із 17 суден.

Такі дії російської сторони спрямовані на дестабілізацію регіону та грубо порушують норми міжнародного права - заявили в міністерстві.