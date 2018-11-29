Раненых украинских моряков выписали из больницы [ Редактировать ]
Троих военнослужащих ВМС Украины, которых госпитализировали после атаки ФСБ России в Керченском проливе, выписали из больницы оккупированной Керчи. Об этом сообщили в медучреждении Керчи, пишет российское издание ТАСС.
"Их уже нет, выписали", - сказал собеседник.
Так называемый омбудсмен Крыма Людмила Лубина заявила, что после выписки офицера СБУ и двух моряков переведут в СИЗО Симферополя.
Ранее мы писали о том, что в захвате моряков участвовали бывшие сотрудники СБУ.
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