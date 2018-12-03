У Черкасах майже триста інвесторів новобудови вже два роки не можуть вселитися у свої квартири. Люди вклали у будівництво гроші, проте змушені поневірятися по гуртожитках та орендованих квартирах. Чому забудовник не видає ключів від нових осель - дізнався Станіслав Кухарчук.

10 років тому замість висотки тут був затишний театральний сквер, який, попри обурення городян, депутати передали в оренду приватному підприємцю. Він пообіцяв збудувати торговельно-розважальний центр із зоною відпочинку.

Ще через два роки народні обранці так само одноголосно віддали підприємцеві вже у приватну власність територію скверу, після чого про ТРЦ він одразу забув і почав зводити житловий будинок.

Відтоді змінилося кілька власників забудови. Останній розпродав квартири ще на етапі будівництва, людям пообіцяли здати висотку 2015. Дві секції готові до вселення. Олена показує паспорт - уже навіть прописатися встигла, а потрапити до своє оселі не може.

"Тут плакать надо, плакать надо - немає де жити, представляєте, приписка єсть але туда ніхто не пускає, там все закрито", - говорить Олена Єрмакова, власниця квартири.

Будинок зводили коштом пайової участі, люди вклали в будівництво понад сто мільйонів гривень. Більшість уже оформили навіть право власності на квадратні метри, але й досі змушені жити в найманих квартирах. В охоронця суворий наказ від забудовника нікого на територію не пускати.

"Мене не надо знімать! - А що значить не надо знімать? Чому ви зачиняєте двері?".

З представником забудовника нам вдалося зв'язатися лише телефоном. Він пояснив - квартири власникам може віддати тільки після того, як вони створять ОСББ, а це можливо лише після підключення до газової мережі.

"Там три будинка, два будинка здано, один не зданий в нас є всьо - світло, газ, ой світло, вода, зроблені всі внутрішні роботи - єдине що нема внутрішнього газопостачання", - говорить Олена Мудреко, представник забудовника.

Черкаські газовики лише розводять руками. Мовляв, газогін до будинку підведений, але без спеціального дозволу від Держгірпромнагляду 12-поверхівку вони не мають права підключати. А забудовник із цим чомусь не квапиться.

"Вони обіцяли, що ці дозволи вони отримають у найкоротший термі - вони чітко знали, що їм потрібні ці документи, але чомусь не змогли цього зробити", - говорить Сергій Буян, голова правління ПАТ "Черкасигаз".

Адвокат пайовиків називає ситуацію абсурдною. Пояснює Держгірпромнагляд давно не існує як структура, а його правонаступник таких дозволів не видає. Крім того, ще у квітні 2015 забудовник звертався до Міністерства ЖКГ для надання дозволу на газифікацію висотки, і там його погодили.

"Останній раз звернення було в Мінрегіонбуд, вони витребували наші документи, бо вони навіть не знали, що вони це погодили. Я всі ті документи направив їм, поки що чекаю від них відповіді", - говорить Олексій Чубин, адвокат пайовиків.

Пайовикам будинку вже набридло ходити замкненим колом. Люди у відчаї. Якщо найближчим часом їхнє питання не вирішиться - готові навіть перекривати дороги.