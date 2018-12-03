Поліція Ізраїлю має намір висунути звинувачення голові уряду Беньяміну Нетаньягу. Йому інкримінують обман суспільної довіри і отримання хабара. І це лише одна зі справ, які зараз розслідують проти нинішнього прем'єра. Подробиці - у Антона Готліба.

Доказів, щоб судити нинішнього прем'єр-міністра Нетаніягу цілком достатньо, - вважає поліція Ізраїлю. Йдеться про "Справу 4000", або "Справу Безека".

Найбільший телекомунікаційний гігант володіє порталом "Валла" - найпопулярнішим інтернет-ресурсом в країні. На думку слідчих, в обмін на серйозні податкові пільги для Безека - "Валла" зобов'язалася позитивно висвітлювати роботу прем'єра. Мовою юристів це називається - обман суспільної довіри.

Ізраїльський уряд, який залишився при владі після відставки міністра оборони Лібермана, подолавши важку політичну кризу, все ж може розвалитися в результаті кримінальної справи. Якщо прем'єра будуть судити, він за законом зобов'язаний піти у відставку, що автоматично означає розвал коаліції.

І це тільки одна кримінальна справа. А всього їх чотири. Там і отримання хабарів, і тиск на пресу, і багато іншого. Розслідування тривають роками, але поки жодних судових процесів не було. Сам глава уряду справно відкидає всі звинувачення, називаючи їх підступами політичних конкурентів.

"Рекомендації поліції були злиті в пресу, ще до початку слідства. Вони не мають жодного юридичного статусу. Лише останнім часом уповноважені інстанції категорично відкинули рекомендації поліції щодо низки громадських діячів. Я впевнений, що і в цьому випадку після перевірки матеріалів висновки будуть такі ж: нічого не було тому що нічого немає", - заявив Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю

Опозиція закликає прем'єра піти у відставку. На думку її лідерів, людина, ім'я якої фігурує аж у чотирьох кримінальних справах просто не може обіймати таку посаду.

"У нас купа проблем: в економіці, в безпеці, навколо кільце ворогів. Люди чекають від нас рішучих дій, а ми продовжуємо дізнаватися нові подробиці кримінальних справ і правопорушень. У такій ситуації, політична система не може функціонувати як слід", - наголошує Яір Лапід, лідер партії "Еш-Атід" (парламентська опозиція).

Рішення з приводу інших кримінальних справ, як повідомляють джерела в прокуратурі, повинно бути прийнято не пізніше квітня наступного року. Як показує практика, такі справи в судах можуть тягнутися роками.