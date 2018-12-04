Международная неправительственная организация Freedom House отнесла Украину в перечень стран с частичной свободой в Интернете.

Об этом на пресс-конференции сказал директор исследований в области технологий и демократии Freedom House Адриан Шахбаз.

Он обнародовал рейтинг стран относительно свободы Интернета, составленный организацией.

Согласно ему, Украина относиться к странам с "частичной свободой в сети", США - к странам "с полной свободой в сети", а Россия - к "полностью несвободным в Интернете странам".

"Могу отметить, что Украина находится среди стран, в которых за последние 5 лет произошло наибольшее ограничение свободы в Интернете", - отметил Шахбаз.

По его словам, наблюдается тенденция по уменьшению свободы в сети в Украине.

В свою очередь, глава представительства Freedom House Метью Шааф заявил, что позитивным является расширение доступа к Интернету среди граждан Украины.

Среди негатива он отметил блокирование отельных Интернет-ресурсов, преимущественно пророссийских, а также попытки ввести уголовную ответственность за "технологический терроризм".

Также типичным является факт проведения регулярных хакерских атак на украинские ресурсы.

Смотрите также, какие рестораны Украины попали в рейтинг лучших.