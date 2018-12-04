Freedom House отметил Украину как страну с частичной свободой в интернете [ Редактировать ]
Международная неправительственная организация Freedom House отнесла Украину в перечень стран с частичной свободой в Интернете.
Об этом на пресс-конференции сказал директор исследований в области технологий и демократии Freedom House Адриан Шахбаз.
Он обнародовал рейтинг стран относительно свободы Интернета, составленный организацией.
Согласно ему, Украина относиться к странам с "частичной свободой в сети", США - к странам "с полной свободой в сети", а Россия - к "полностью несвободным в Интернете странам".
"Могу отметить, что Украина находится среди стран, в которых за последние 5 лет произошло наибольшее ограничение свободы в Интернете", - отметил Шахбаз.
По его словам, наблюдается тенденция по уменьшению свободы в сети в Украине.
В свою очередь, глава представительства Freedom House Метью Шааф заявил, что позитивным является расширение доступа к Интернету среди граждан Украины.
Среди негатива он отметил блокирование отельных Интернет-ресурсов, преимущественно пророссийских, а также попытки ввести уголовную ответственность за "технологический терроризм".
Также типичным является факт проведения регулярных хакерских атак на украинские ресурсы.
Смотрите также, какие рестораны Украины попали в рейтинг лучших.
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