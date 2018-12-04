На передовій знову гаряче. Сьогодні там загинув український військовий, ще двох поранено. Бойовики вже одинадцять разів відкривали вогонь по наших позиціях, застосовували великі калібри. Після оголошення воєнного стану противник дедалі частіше влаштовує хаотичну стрілянину. У цьому переконався й наш Руслан Смєщук, він побував на авдіївській "промці".

Авдіївська промзона - зараз тут епіцентр бойових дій.

"Идут прострелы. Каждые час-два ведутся прострелы. Потому что мы здесь", - говорить Іван, військовослужбовець Збройних сил України

Тут варто бути постійно напоготові. Черговий обстріл може початися будь-якої миті.

"Пригинайтесь, бо тут нас с моста видно".

Ворог не змусив довго чекати.

Пропрацювали ми десь 15-20 хвилин, але після того, як начали переміщатися між позиціях почалися ворожі обстріли. Підишь. Це працює скоріш за все протитанкова рушниця. Стара, але досить грозна зброя.

"А это автомат - это не страшно".

Після кількох десятків ворожих пострілів з протитанкової рушниці починають розриватися реактивні гранати.

"Комарят, в основном, бойницы. Бойницы простреливают, ну и на авось вдруг кого зацепят. Тут уже надо отвечать потому, что они обнаглели и будет только хуже и хуже, и хуже", - розповідає Денис, військовослужбовець Збройних сил України.

Нас просять терміново сховатися в укриття. Ну от зараз інтенсивність вогню підвищилась, і нас завели в приміщення. Тому що заходитися на вулиці стало небезпечно. І вот такий зав'язався бій.

"Бідішь - он да б'є. Це часто в день? Пару днів взагалі не було, а от проснувся, зігрився. Тепло йому стало чи патрон найшов", - говорить Ігор, військовослужбовець Збройних сил України.

Бійці кажуть: краще так, ніж повна тиша. Вона до межі напружує нерви.

"Тиша найбільше напружує, бо не знаешь, що вони там задумали. І що вони взагалі хочуть робити", - говорить Ігор, військовослужбовець Збройних сил України.

Дочекавшись припинення ворожого вогню, вояки виводять нас із небезпечної зони. Оборона авдіївської промзони триває.