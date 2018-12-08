В 2019 году украинцев ждет рост цен почти на 8%. Такие цифры заложены в официальном прогнозе, который отображен в принятом бюджете на 2019 год.

Что подорожает в Украине с 2019 года

Отопление на 17-70% - в январе. В результате подорожания газа на 23,5% в Украине проводят пересчет тарифов на отопление и горячую воду. Эта процедура может занять более месяца, поэтому новые тарифы украинцы почувствуют на себе только в начале следующего года. Зависимо от региона, цены могут вырасти на 17-70%.

Мобильная связь на 25-70 грн - в течение года. Компания lifecell уже заявила, что повысит цены на свои пакеты на 25-70 грн. Подорожание затронет как минимум половину клиентов. Правда, при этом клиенты имеют право перейти на другой, более дешевый тариф. Если сделать это до конца года, платить за переход не придется. После 1 января за смену тарифного плана придется заплатить 50 грн.

Билеты на поезда на 25% - до конца года. В следующем году, согласно прогнозам Кабмина, билеты подорожают на 25%. На этом рост цен не остановится, в 2020-2021-м стоимость может увеличиваться еще на 30%. Полученные средства потратят на оборудование, модернизацию и т. д.

Сигареты на 5-8 грн - в январе и июле. Верховная Рада приняла решение в следующем году повысить акциз дополнительно на 9%. Кроме того, ранее уже утвержден план повышения акцизов на 20% ежегодно. Акциз повысят дважды - в январе и июле. В результате его размер для сигарет с фильтром увеличится на 3,5 грн за каждую пачку. Помимо акцизов, свою роль сыграют и другие факторы - рост зарплат, стоимость транспортировки, девальвация гривны и т. д. В конечном результате пачка может подорожать, в зависимости от производителя, на целых 5-8 грн.

Доллар на 1-2 грн - в течение года. Средний курс доллара в Украине, согласно принятому бюджету, в следующем году составит 29,4 грн/$. При этом стоит учитывать, что, к примеру, в конце 2019-го курс может быть, например, на уровне более 30 грн/$, в начале года – около 28,3 грн/$, а средний – около 29,4 грн/$. В среднем при позитивном прогнозе валюта в 2019-м может прибавить в цене 1 грн/$, если увеличится влияние девальвационных факторов – 2 и более грн/$.

Бензин на 1,5-3 грн - в течение года. Пропорционально курсу гривны также вырастут цены и на бензин. Если гривна по отношению к доллару/евро теряет 1 грн, то стоимость бензина через две недели может увеличиться на 70 коп. Таким образом, после подорожания доллара, например, до 30 грн/$, бензин марки А-95 вырастет в цене на 1,5 грн. Если при этом будут дорожать светлые нефтепродукты на мировых рынках, бензин может прибавить в цене 3 грн.

В целом же все по чуть-чуть подорожает на 7,4%. Во всяком случае, такой уровень инфляции заложен в бюджете Украины на 2019 год.

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