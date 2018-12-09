Что ждет вас на этой неделе, читайте в гороскопе для каждого знака зодиака.

Овен

Могут возникнуть проблемы в общении. Будет казаться, что никто в мире вас не слышит и не понимает. Это явление временное, поэтому не тратьте силы на разрушение стены непонимания. Лучше проанализируйте прошлые неправильные поступки и извинитесь за сказанные в гневе слова.

Любовь. Следует прислушиваться только к голосу сердца.

Здоровье. Можно увеличить физические нагрузки и обратить внимание на осанку.

Финансы. Неторопливость и последовательность станут опорой успеха.

Телец

Начало недели может оказаться очень непростым. Не теряйте самообладания. И не стесняйтесь обращаться за необходимой помощью к друзьям и близким. Но не слишком доверяйте новым знакомым, это может привести к проблемам.

Любовь. В личной жизни все складывается не так, как хотелось бы.

Здоровье. При мигрени поможет свежий воздух и контрастный душ по утрам.

Финансы. Ожидайте пусть и небольшого, но прогресса.

Близнецы

Есть шанс изменить жизнь в лучшую сторону. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, с которыми совсем непросто справиться. Но уроки этого периода - только на пользу. Важно никого не обвинять в своих проблемах.

Любовь. Оставайтесь собой – и все получится.

Здоровье. Полезны спокойный отдых и посильные физические нагрузки.

Финансы. Жизнь преподнесет приятные сюрпризы.

Рак

Вы готовы проявить чудеса героизма на работе в стремлении быстро обогатиться. А в личной жизни нацелитесь на быстрое завоевание предмета своей сердечной привязанности. Однако обе цели окажутся труднодостижимыми. Лучше отказаться от активных действий.

Любовь. Иногда просто необходимо выслушать критику и сделать выводы.

Здоровье. Кожа потребует особого внимания. Обогатите рацион минералами и витаминами.

Финансы. Материальное положение пока будет нестабильным.

Лев

Не торопитесь кардинально что-то менять именно сейчас, неделя больше подходит для подведения итогов. Общение будет во всех смыслах приятным, полезным и, возможно, долгосрочным. Но пока не время давать обещания, даже при самых благоприятных обстоятельствах.

Любовь. Не все так гладко в семейной жизни.

Здоровье. Положительно скажутся на здоровье медитации и ароматерапия.

Финансы. В вашем распоряжении достаточно средств для реализации задуманного.

Дева

Все в порядке и дома, и на работе. В этот период наиболее ярко проявятся такие качества вашего характера, как любознательность и коммуникабельность. Возможно, кому-то удастся освоить новую специальность, и возникнет желание сменить сферу деятельности.

Любовь. Попробуйте устроить праздник для любимого человека.

Здоровье. Может напомнить о себе аллергия.

Финансы. Не стоит идти по тернистой тропе конфликтов и эгоизма.

Весы

Ничего не бойтесь и не упустите того, что само идет в руки. Такая удача редко выпадает. В то же время придется и потрудиться. В целом неделя спокойная, и даже если вокруг вас начнет происходить что-то из ряда вон выходящее, то это будет только к лучшему.

Любовь. В личных отношениях полная ясность.

Здоровье. Возможно обострение хронических заболеваний, и, как следствие, необходим визит к доктору.

Финансы. Чтобы достичь успеха, придется проявить активность и напористость.

Скорпион

Возьмите на себя смелость принимать важные решения. Не расстраивайтесь из-за неудач, они будут временными. Привычка настаивать на своем, не разобравшись в ситуации и не оценив все "за" и "против", приведет к обидной, но справедливой критике окружающих.

Любовь. Назревший конфликт может прервать отношения на неопределенный срок.

Здоровье. Велик риск подхватить простуду.

Финансы. Нехватку средств вызовет общий рост расходов.

Стрелец

Постарайтесь довести начатые дела до конца и выполнить все взятые на себя обязательства. А в некоторых сферах жизни даже можно провести генеральную уборку. Все это потребует много сил, но судьба к вам явно благоволит.

Любовь. Новые знакомства будут приятными, но недолгими.

Здоровье. Обратите внимание на состояние печени, следите за питанием и откажитесь от острой пищи.

Финансы. Затишье, как известно, обычно бывает перед бурей.

Козерог

Похоже, на этой неделе намечается переоценка ценностей. То, что раньше считали правильным и непоколебимым, будет подвергнуто сомнениям. А там, где раньше чувствовали большие сомнения, наступит полная ясность и уверенность в правильности выбора. На работе ждут положительные изменения.

Любовь. Добиться взаимопонимания сейчас не удастся.

Здоровье. Вероятны скачки давления, возможно, стоит обратиться к врачу.

Финансы. Возникнут обстоятельства, которые полностью изменят материальное положение.

Водолей

Дела пока идут не так хорошо, как вам хотелось бы, а любое продолжительное общение будет только утомлять. К тому же высока вероятность, что эмоции возьмут верх над логикой в самый неподходящий момент, поэтому сейчас лучше воздержаться от серьезных переговоров.

Любовь. Старые обиды и переживания могут снова встать на пути.

Здоровье. Переутомление и нарушение сна ухудшат самочувствие, а диета не принесет желаемого результата.

Финансы. В денежных делах пока полное затишье.

Рыбы

Уделяйте больше времени своим близким, особенно детям. Они могут многому научиться у вас и почерпнуть массу полезного. Не стоит отправляться в дальние поездки. Пословица "Тише едешь - дальше будешь" окажется весьма актуальной.

Любовь. В личных отношениях царят спокойствие и гармония.

Здоровье. Не стоит заниматься самолечением, особенно при проблемах с сердечно-cocyдистой системой.

Финансы. Вероятны ошибки и просчеты в этой сфере.

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