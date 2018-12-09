Гороскоп на неделю с 10 по 16 декабря для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
Что ждет вас на этой неделе, читайте в гороскопе для каждого знака зодиака.
Овен
Могут возникнуть проблемы в общении. Будет казаться, что никто в мире вас не слышит и не понимает. Это явление временное, поэтому не тратьте силы на разрушение стены непонимания. Лучше проанализируйте прошлые неправильные поступки и извинитесь за сказанные в гневе слова.
- Любовь. Следует прислушиваться только к голосу сердца.
- Здоровье. Можно увеличить физические нагрузки и обратить внимание на осанку.
- Финансы. Неторопливость и последовательность станут опорой успеха.
Телец
Начало недели может оказаться очень непростым. Не теряйте самообладания. И не стесняйтесь обращаться за необходимой помощью к друзьям и близким. Но не слишком доверяйте новым знакомым, это может привести к проблемам.
- Любовь. В личной жизни все складывается не так, как хотелось бы.
- Здоровье. При мигрени поможет свежий воздух и контрастный душ по утрам.
- Финансы. Ожидайте пусть и небольшого, но прогресса.
Близнецы
Есть шанс изменить жизнь в лучшую сторону. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, с которыми совсем непросто справиться. Но уроки этого периода - только на пользу. Важно никого не обвинять в своих проблемах.
- Любовь. Оставайтесь собой – и все получится.
- Здоровье. Полезны спокойный отдых и посильные физические нагрузки.
- Финансы. Жизнь преподнесет приятные сюрпризы.
Рак
Вы готовы проявить чудеса героизма на работе в стремлении быстро обогатиться. А в личной жизни нацелитесь на быстрое завоевание предмета своей сердечной привязанности. Однако обе цели окажутся труднодостижимыми. Лучше отказаться от активных действий.
- Любовь. Иногда просто необходимо выслушать критику и сделать выводы.
- Здоровье. Кожа потребует особого внимания. Обогатите рацион минералами и витаминами.
- Финансы. Материальное положение пока будет нестабильным.
Лев
Не торопитесь кардинально что-то менять именно сейчас, неделя больше подходит для подведения итогов. Общение будет во всех смыслах приятным, полезным и, возможно, долгосрочным. Но пока не время давать обещания, даже при самых благоприятных обстоятельствах.
- Любовь. Не все так гладко в семейной жизни.
- Здоровье. Положительно скажутся на здоровье медитации и ароматерапия.
- Финансы. В вашем распоряжении достаточно средств для реализации задуманного.
Дева
Все в порядке и дома, и на работе. В этот период наиболее ярко проявятся такие качества вашего характера, как любознательность и коммуникабельность. Возможно, кому-то удастся освоить новую специальность, и возникнет желание сменить сферу деятельности.
- Любовь. Попробуйте устроить праздник для любимого человека.
- Здоровье. Может напомнить о себе аллергия.
- Финансы. Не стоит идти по тернистой тропе конфликтов и эгоизма.
Весы
Ничего не бойтесь и не упустите того, что само идет в руки. Такая удача редко выпадает. В то же время придется и потрудиться. В целом неделя спокойная, и даже если вокруг вас начнет происходить что-то из ряда вон выходящее, то это будет только к лучшему.
- Любовь. В личных отношениях полная ясность.
- Здоровье. Возможно обострение хронических заболеваний, и, как следствие, необходим визит к доктору.
- Финансы. Чтобы достичь успеха, придется проявить активность и напористость.
Скорпион
Возьмите на себя смелость принимать важные решения. Не расстраивайтесь из-за неудач, они будут временными. Привычка настаивать на своем, не разобравшись в ситуации и не оценив все "за" и "против", приведет к обидной, но справедливой критике окружающих.
- Любовь. Назревший конфликт может прервать отношения на неопределенный срок.
- Здоровье. Велик риск подхватить простуду.
- Финансы. Нехватку средств вызовет общий рост расходов.
Стрелец
Постарайтесь довести начатые дела до конца и выполнить все взятые на себя обязательства. А в некоторых сферах жизни даже можно провести генеральную уборку. Все это потребует много сил, но судьба к вам явно благоволит.
- Любовь. Новые знакомства будут приятными, но недолгими.
- Здоровье. Обратите внимание на состояние печени, следите за питанием и откажитесь от острой пищи.
- Финансы. Затишье, как известно, обычно бывает перед бурей.
Козерог
Похоже, на этой неделе намечается переоценка ценностей. То, что раньше считали правильным и непоколебимым, будет подвергнуто сомнениям. А там, где раньше чувствовали большие сомнения, наступит полная ясность и уверенность в правильности выбора. На работе ждут положительные изменения.
- Любовь. Добиться взаимопонимания сейчас не удастся.
- Здоровье. Вероятны скачки давления, возможно, стоит обратиться к врачу.
- Финансы. Возникнут обстоятельства, которые полностью изменят материальное положение.
Водолей
Дела пока идут не так хорошо, как вам хотелось бы, а любое продолжительное общение будет только утомлять. К тому же высока вероятность, что эмоции возьмут верх над логикой в самый неподходящий момент, поэтому сейчас лучше воздержаться от серьезных переговоров.
- Любовь. Старые обиды и переживания могут снова встать на пути.
- Здоровье. Переутомление и нарушение сна ухудшат самочувствие, а диета не принесет желаемого результата.
- Финансы. В денежных делах пока полное затишье.
Рыбы
Уделяйте больше времени своим близким, особенно детям. Они могут многому научиться у вас и почерпнуть массу полезного. Не стоит отправляться в дальние поездки. Пословица "Тише едешь - дальше будешь" окажется весьма актуальной.
- Любовь. В личных отношениях царят спокойствие и гармония.
- Здоровье. Не стоит заниматься самолечением, особенно при проблемах с сердечно-cocyдистой системой.
- Финансы. Вероятны ошибки и просчеты в этой сфере.
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