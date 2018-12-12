Голосування відбуватиметься з 16 до 18 години за Києвом

На тлі розбіжностей щодо "Брекзиту" прем'єр-міністра Британії Терезу Мей очікує вотум недовіри у парламентській фракції її Консервативної партії. Необхідну кількість заявок для його ініціювання вже зібрали. Голосування відбуватиметься з 16 до 18 години за Києвом.

Якщо недовіру прем'єрці висловлять - вона не зможе втриматися на посаді. Для цього необхідні голоси щонайменше 159 з-поміж 317 парламентарів.

Утім, на думку експертів: малоймовірно, що супротивникам Мей вдасться заручитися необхідною більшістю. Якщо вони програють - наступного разу це питання на голосування зможуть поставити лише через рік.