В Украине возникла проблема с пенсиями [ Редактировать ]
В Украине не смогут выполнить обещания по ежегодной индексации пенсий без разграничения налогов и взносов на социальное страхование. Об этом журналистам сообщил глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.
По его словам, сегодня в Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров. В начале марта 2018 года Министерство социальной политики в рамках пенсионной реформы заявило о намерениях ввести законодательные изменения для того, чтобы во время начисления пенсии роль стажа была более весомой, чем роль заработной платы, тем самым повысив сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.
Напомним, с 1 декабря 2018 года размер минимальной пенсии в Украине увеличился до 1497 гривен. Очередное повышение пенсий также должно состояться с 1 января, оно коснется полмиллиона пенсионеров и военных пенсионеров.
Следующее повышение запланировано на март 2019 года. В марте, по словам Розенко, пенсии должны вырасти на 12-17%.
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