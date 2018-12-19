Чем конкретно полезен зеленый чай и какие именно эффекты он дает? Ответить на вопрос сразу становится затруднительно. Об этом пишет "Медицина 2.0".



Помогает худеть. Научные исследования подтвердили: благодаря содержанию антиоксидантного вещества эпигаллокатехина галлата, зеленый чай действительно способствует сжиганию жира. Этот напиток заставляет жирные кислоты организма быстрее перерабатываться - их метаболизм повышается на 25%.



Улучшает память. Ученые Базельского университета установили, экстракт зеленого чая повышает производительность мозга. Во время экспериментов после употребления чая люди лучше справлялись с задачами на память. Кофеин в составе зеленого чая действует на центральную нервную систему практически так же бодряще, как и тот, что присутствует в кофе, но у чайного его действие мягче.



Снижает давление. Об этом свойстве чая нужно обязательно помнить тем, кто принимает препараты от давления. Зеленый чай способен нейтрализовать действие таких лекарств.



Помогает при ревматоидном артрите. Ученые из Университета Вашингтона установили, что главный антиоксидант зеленого чая (эпигаллокатехин-3-галлат) может уменьшать выраженность болей в суставах.



Мешает усваиваться железу. Поступающее в организм с едой железо может оказаться бесполезным из-за действия зеленого чая. Компоненты напитка обладают свойством соединяться с железом, образуя субстанции, которые организм не усваивает, просто выводит их вон. Поэтому не стоит запивать зеленым чаем продукты, богатые железом.

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