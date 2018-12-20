Невероятные фото простых вещей под микроскопом [ Редактировать ]
По одной из версий, первый прообраз микроскопа изобрел голландский мастер очков Ханс Янсен вместе со своим сыном. В 1590 году они поместили в одну трубку две линзы и смогли рассмотреть объекты с 50-кратным увеличением.
С тех пор этот оптический прибор усовершенствовали, и сейчас человек рассматривает через него все что угодно. Даже простые предметы, как ушная палочка, губка для мытья посуды и аромапалочка, под микроскопом выглядят завораживающе.
AdMe.ru публикует фотографии, на которых предстает скрытая от наших глаз красота повседневных вещей.
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