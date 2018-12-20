Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 6 января. Если вы хотите испечь что-нибудь вкусное к чаю, забыв про сливочное масло и яйца, приготовьте яблочную шарлотку. Ее рецепт публикует "Сегодня".

Яблочный пирог без яиц и молока

Ингредиенты:

150 г муки

1 ч.л. соды

100 г сахара

ванилин

молотая корица

150 мл воды

50 мл растительного масла

2-3 яблока

сахарная пудра

Рецепт приготовления:

Смешать все сухие ингредиенты, добавить воду и масло, перемешать.

Яблоки почистить и порезать на дольки.

В форму выложить яблоки, залить жидким тестом и поставить в разогретую духовку. Выпекать, пока вставленная в центр пирога зубочистка не будет выходить сухой.

Готовую шарлотку остудить и посыпать сахарной пудрой.

Ранее мы писали, какие салаты приготовить на Новый год 2019.