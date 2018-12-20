Рождественский пост: шарлотка без яиц и масла [ Редактировать ]
Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 6 января. Если вы хотите испечь что-нибудь вкусное к чаю, забыв про сливочное масло и яйца, приготовьте яблочную шарлотку. Ее рецепт публикует "Сегодня".
Яблочный пирог без яиц и молока
Ингредиенты:
150 г муки
1 ч.л. соды
100 г сахара
ванилин
молотая корица
150 мл воды
50 мл растительного масла
2-3 яблока
сахарная пудра
Рецепт приготовления:
Смешать все сухие ингредиенты, добавить воду и масло, перемешать.
Яблоки почистить и порезать на дольки.
В форму выложить яблоки, залить жидким тестом и поставить в разогретую духовку. Выпекать, пока вставленная в центр пирога зубочистка не будет выходить сухой.
Готовую шарлотку остудить и посыпать сахарной пудрой.
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