Легендарная советская актриса Барбара Брыльска, Наденька из фильма "Ирония судьбы или с Легким паром!", впервые за долгое время дала откровенное интервью. Артистка призналась, что 2018 год был для нее очень сложным и ей не хочется жить.

"2018 год стал для меня самым худшим. За исключением того года, когда умерла моя дочь, этот был самым ужасным. Теперь ушел из жизни отец моих детей и моя мама. Мне не хочется жить, нет сил. Я всегда была очень энергичной. Сейчас тоже хочется сделать и то, и это, а сил никаких на это нет. Есть актеры, которые живут до ста лет, но я не хочу. У меня нет депрессии, нет ничего такого. Знаете, моей маме было 99 лет, она должна была дожить до столетия, но сломала ногу. В этом возрасте ее просто оставили дома, через несколько дней она умерла. У нее начались воспалительные процессы, но когда они узнали, сколько маме лет, решили не помогать. Это ужасно", - цитирует СтарХит слова актрисы.

По словам звезды "Иронии судьбы", сейчас она живет одна, и порой ей даже не с кем поговорить. С сыном она видится не так часто, как хотелось бы, да и наследник не желает слушать ее советы.

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