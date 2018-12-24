На шоссе столкнулись 50 автомобилей, есть жертвы [ Редактировать ]
В Индии произошло масштабное ДТП с участием 50 автомобилей. В результате столкновения погибли 8 человек, еще 10 получили травмы, пишет "РБК-Украина".
Жуткая авария произошла 24 декабря на трассе Рохтак - Тевари вблизи города Джаджар штата Харьяна. Причиной ДТП стала слабая видимость из-за густого тумана.
Отмечается, что столкновения спровоцировало ряд других аварий на шоссе. Среди столкнувшихся автомобилей есть школьные автобусы, несколько легковых и грузовых автомобилей, а также автофургоны. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.
На днях в центре Киева произошло крупное ДТП.
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На данный момент известно о более 40 пострадавших в аварии