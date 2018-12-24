в Софиевской Борщаговке на стройке нашли труп женщины. Подозреваемый в убийстве 43-летней жительницы Львовской области был задержан, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Киевской области.

Работники задержали подозреваемого в преступлении - 28-летнего жителя Полтавского области.

"Установлено, что молодой человек отбывал наказание за совершение покушения за умышленное убийство и освободился из мест лишения свободы в прошлом году досрочно, а в Киевскую область приехал на заработки. В Софиевской Борщаговке он устроился разнорабочим на стройку, где познакомился с 43-летней женщиной, которая приехала со Львовской области в поисках работы", - говорится в сообщении.

В вечер трагедии после общего употребления алкоголя мужчина предложил своей знакомой вступить с ним в интимные отношения, и она согласилась. После этого он набросился на женщину и начал ее жестоко избивать. Когда убийца понял, что она мертва, просто прикрыл тело одеждой и пошел спать. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

На днях под Херсоном нашли расчлененный труп.