Лондонці пережили день подарунків - або ж Boxing Day. Це коли офіційно стартує сезон новорічного розпродажу. Такій традиції - влаштовувати зимові сейли одразу після Різдва - вже багато років. Ще вдосвіта люди займають чергу, щоб встигнути скористатися святковими пропозиціями. Аліса Орлова розкаже всі деталі.

Полювати на ідеальний презент починають від самого ранку. Тому вже на світанку біля найбільших торговельних центрів - багатометрові черги. Крамниці відчиняються раніше, ніж зазвичай. Деякі чекають на перших клієнтів уже опівночі.

"Я тут вже дві з половиною години стою. - Що ви хочете купити? - Одяг для дітей. Сьогодні все дуже дешево. Та й ціни - цілком прийнятні".

"Я в будь-якому випадку встаю рано. Ну, а сьогодні прокинувся ще на півгодини раніше. Зате купив річ удвічі дешевше, аніж збирався позавчора".

Штурмують крамниці не лише місцеві, а й гості Британської столиці, які спеціально приїжджають на шопінг. Адже більшість торговельних мереж спускають ціни навіть до 75 відсотків.

"Я приїхав о 5-й ранку і вже їду додому. Скупився на 375 фунтів. Будь-якого іншого дня - витратив би удвічі більше. Тому думаю сьогодні зекономив щонайменше 300 фунтів".

Таке шопінг-паломництво в англомованих країнах, а зокрема у Британії, США, Австралії, Канаді та Новій Зеландії відбувається щороку 26 грудня - наступного дня після католицького Різдва. За традицією, у цей день родичі та друзі обмінюються подарунками один з одним. Усі презенти - мають бути у коробках.

"Я один з тих людей, які усе купують в Інтернеті. Але моя дружина - не любить онлайн шопінг. Тому готова здосвіта стояти у довжелезних чергах - аби щось помацати та приміряти. Доводиться стояти тут через неї".

Boxing Day започаткували у Великій Британії. Раніше, на наступний день після Різдва, залишки святкової вечері пакували у дерев'яні ящички та роздавали бідним. Згодом ця традиція зазнала змін та поширилася й на інші країни.