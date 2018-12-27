Новый год уже совсем близко, пора подготовиться к празднику "по всем фронтам". Не забудьте купить подарки родным и обязательно приготовьте поздравления с праздником заранее, чтобы в последний момент не думать об этом.

Пусть новогодняя звезда озарит ваш дом сказочной благодатью, подарит радость искренних отношений, насытит творческим вдохновением, жизненной энергией, радостными эмоциями. С Новым Годом!

С наступающим Новым годом! Свинья всегда отличается добродушием, щедростью и богатством, поэтому желаю вам от всей души встретить в новом году хороших друзей и партнеров, пусть почаще происходят интересные события, а жизнь приносит неожиданные и приятные сюрпризы. Пусть мечты воплотятся в реальность, а удача всегда будет на вашей стороне. Пусть деньги текут рекой, а океан счастья накроет вас сладкой волной!

С Новым годом! С Новым годом!

С новым счастьем и добром.

Пусть он принесет здоровье

И достаток в каждый дом.



Пусть снежинки в танце кружат,

Пусть сбываются мечты.

Всем успехов и удачи,

Мира, счастья, теплоты.

Пускай этот Новый 2019 год станет для вас свинкой - копилкой, в которую вы будете складывать свои успехи и победы, богатство и достаток, счастье и радости, приятные встречи и интереснейшие приключения. Пускай этот год будет настолько необычным, волшебным и запоминающимся, что даже спустя время вы могли бы вспомнить и поделиться своими положительными эмоциями. Желаю самого лучшего, доброго и светлого, огромных благ и искренней любви. С Новым годом!

С Новым годом поздравляем,

Счастья в жизни Вам желаем,

Много добрых пожеланий,

Исполненья всех мечтаний!



Самых ярких впечатлений,

Самых сказочных мгновений.

Пусть Вам этот год несет

Много радостных хлопот!

С Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

На пороге Новый год.

Пусть он счастье принесет,

Радость, сказку, чудо, смех,

Удовольствие для всех.



Дарит крепкое здоровье

И везение с любовью.

Не грустить всем, не стареть,

Не плошать и не болеть.



Теплоты всем, доброты

И везения, красоты,

И от близких понимания,

И в душе очарования.



Пусть удачу принесет

Главный праздник -

Новый год!

С Новым годом! Пусть этот год принесет нам только все самое лучшее. Пусть нам сопутствует удача, успех и везенье. Желаю всем крепкого здоровья, настоящего счастья и хорошего настроения. Пусть нас всегда окружают любимые люди. И все, что загадано под бой курантов, обязательно сбудется.

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