Поздравления с Новым годом 2019 [ Редактировать ]
Новый год уже совсем близко, пора подготовиться к празднику "по всем фронтам". Не забудьте купить подарки родным и обязательно приготовьте поздравления с праздником заранее, чтобы в последний момент не думать об этом.
Пусть новогодняя звезда озарит ваш дом сказочной благодатью, подарит радость искренних отношений, насытит творческим вдохновением, жизненной энергией, радостными эмоциями. С Новым Годом!
С наступающим Новым годом! Свинья всегда отличается добродушием, щедростью и богатством, поэтому желаю вам от всей души встретить в новом году хороших друзей и партнеров, пусть почаще происходят интересные события, а жизнь приносит неожиданные и приятные сюрпризы. Пусть мечты воплотятся в реальность, а удача всегда будет на вашей стороне. Пусть деньги текут рекой, а океан счастья накроет вас сладкой волной!
С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром.
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.
Пусть снежинки в танце кружат,
Пусть сбываются мечты.
Всем успехов и удачи,
Мира, счастья, теплоты.
Пускай этот Новый 2019 год станет для вас свинкой - копилкой, в которую вы будете складывать свои успехи и победы, богатство и достаток, счастье и радости, приятные встречи и интереснейшие приключения. Пускай этот год будет настолько необычным, волшебным и запоминающимся, что даже спустя время вы могли бы вспомнить и поделиться своими положительными эмоциями. Желаю самого лучшего, доброго и светлого, огромных благ и искренней любви. С Новым годом!
С Новым годом поздравляем,
Счастья в жизни Вам желаем,
Много добрых пожеланий,
Исполненья всех мечтаний!
Самых ярких впечатлений,
Самых сказочных мгновений.
Пусть Вам этот год несет
Много радостных хлопот!
С Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!
На пороге Новый год.
Пусть он счастье принесет,
Радость, сказку, чудо, смех,
Удовольствие для всех.
Дарит крепкое здоровье
И везение с любовью.
Не грустить всем, не стареть,
Не плошать и не болеть.
Теплоты всем, доброты
И везения, красоты,
И от близких понимания,
И в душе очарования.
Пусть удачу принесет
Главный праздник -
Новый год!
С Новым годом! Пусть этот год принесет нам только все самое лучшее. Пусть нам сопутствует удача, успех и везенье. Желаю всем крепкого здоровья, настоящего счастья и хорошего настроения. Пусть нас всегда окружают любимые люди. И все, что загадано под бой курантов, обязательно сбудется.
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