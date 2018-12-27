Україна подаватиме касаційні скарги на рішення так званого Київського районного суду Сімферополя щодо запобіжного заходу військовополоненим морякам. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила омбудсмен Людмила Денісова. І додала, якщо цих скарг не задовольнять, то українська сторона звернеться до Європейського суду з прав людини.

Напередодні так званий Верховний суд Криму відхилив апеляцію на арешт іще п'ятьох моряків. Тож усі 24 військовополонені українці перебуватимуть у московському СІЗО до 24 січня наступного року. Нагадаю, моряки були захоплені в полон російськими військовиками 25 листопада біля берегів анексованого Криму.