Україна звертатиметься до ЄСПЧ щодо запобіжного заходу полоненим морякам [ Редактировать ]
Україна подаватиме касаційні скарги на рішення так званого Київського районного суду Сімферополя щодо запобіжного заходу військовополоненим морякам. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила омбудсмен Людмила Денісова. І додала, якщо цих скарг не задовольнять, то українська сторона звернеться до Європейського суду з прав людини.
Напередодні так званий Верховний суд Криму відхилив апеляцію на арешт іще п'ятьох моряків. Тож усі 24 військовополонені українці перебуватимуть у московському СІЗО до 24 січня наступного року. Нагадаю, моряки були захоплені в полон російськими військовиками 25 листопада біля берегів анексованого Криму.
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