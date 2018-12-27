Президентська виборча кампанія стартує в останній день цього року. З 31 грудня до 3 лютого кандидати на посаду глави держави можуть офіційно висуватися й подавати документи - відповідну постанову прийняла ЦВК.

Агітувати дозволять з наступного дня після реєстрації й до опівночі 29 березня.

За календарним планом, результати виборів, які відбудуться 31 березня, мають бути встановлені до 10 квітня. Якщо ніхто з кандидатів не набере 50 відсотків голосів у першому турі, то другий буде призначено на 21 квітня - тоді ім'я переможця українці дізнаються не пізніше 1 травня.