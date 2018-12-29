Существует примета, что на кладбище нельзя оборачиваться. О том, почему этого нельзя делать пишет Qostanay.

Отмечается, что душа может воспринять это, как приглашение пойти за живым. По этой же причине запрещается и фотографироваться среди могил. На снимке может остаться слепок негативной энергетики.

Категорически запрещено забирать с кладбища любые предметы. Ведь любая вещь, упавшая на кладбищенскую землю больше не принадлежит живому хозяину. Поднимать ее нельзя. Часто бывает, что вещи на могилах оставляют колдуны, наводящие порчу. Взяв такой предмет, человек принимает часть порчи на себя.

Ранее мы писали о том, зачем по примете садиться на дорожку. А также, что делать, чтобы не сбылась плохая примета.