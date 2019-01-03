В Украине стартовало обсуждение нового названия, которое придет на смену слова "коньяк".

Соответствующее голосование опубликовал в Facebook проект "Географические указания в Украине", финансируемого Европейским Союзом.

Среди предложений размещено много вариантов для нового названия: "Гайстер", "Каннук", "К’янок", "Мизароон", "Узвин", "Укрньяк", "Український бренді", "Винбренді", "Бурштин", "Брунат", "Златець", "Златовин", "Пломінь", "Моспан".

Также предложено: "Шовкаль", "Вояк", "Бревіс", "Виналь", "Винкур", "Виняк", "Лозавин", "Грогон", "Грокур", "Виндист", "Грондіс", "Дивина", "Дувин", "Винбук", "Дубовик", "Кверку", "Сонцет" и "Сонцедар".

В опросе возле каждого названия объясняется, почему можно именно так переименовать коньяк, и с чем то или иное слово ассоциируется. Проголосовать может любой желающий.

Также стало известно, что цены на алкоголь значительно повысят.