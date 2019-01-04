У Смілі меру загрожує п'ять років в'язниці [ Редактировать ]
В.о. міського голови Сміли може сісти на 5 років через зрив опалювального сезону. Черкаська обласна прокуратура оголосила йому підозру в неналежному виконанні обов'язків.
За матеріалами слідства, міський депутат, який виконував обов'язки мера, знав, що комунальне підприємство не має коштів, аби заплатити за газ, і просило про додаткове фінансування.
Через бездіяльність керманича компанія зазнала шкоди на понад 29 мільйонів гривень.
Нагадаю, з 12 листопада минулого року у Смілі запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Воно з'явилось лише після того, як ситуацію взяв під особистий контроль президент.
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