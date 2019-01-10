Рецепт зимнего салата из курицы и яблок [ Редактировать ]
Готовим вкусный салат из вареной курицы, сельдерея, болгарского перца, оливок, яблок, салата айсберг и майонеза. В заправку добавляется секретный ингредиент, который кардинально преображает вкус блюда, пишет "Сегодня".
Салат из курицы с яблоками и перцем
Ингредиенты:
350 г приготовленного куриного мяса, крупно нарезанного
2 стебля сельдерея, нарезанных
1/2 красного перца, нарезанного
4-6 оливок без косточек и начинки
1/4 чашки нарезанного красного лука
1/2 яблока, измельченного
1/3 головки салата Айсберг, нарезанного
Для заправки:
5 столовых ложек майонеза
1 столовая ложка сливового варенья, или любого сладкого ягодного варенья
2 чайные ложки свежевыжатого лимонного сока
Соль и перец по вкусу
Рецепт приготовления:
Подготовьте все ингредиенты куриного салата и смешайте их в большой миске.
Приготовьте заправку: смешайте майонез, варенье и лимонный сок в небольшой емкости. Заправка для салата не должна быть слишком сладкой или слишком кислой. Добавьте больше варенья или лимонного сока, пока не достигнете желаемого вкуса. Посолите и поперчите.
Аккуратно перемешайте заправку с ингредиентами куриного салата. Попробуйте и добавьте больше соли и перца, если это необходимо.
Ранее мы писали, как приготовить рулет с яблоками.
по теме
Кому опасно есть помело
В помело содержаться много витаминов, минералов и микроэлементов, но больше всего - витамина С
Чем заменить подсолнечное масло: 7 полезных альтернатив
В рационе каждого человека должны появляться новые продукты. Если отказаться от привычных блюд достаточно сложно, то можете начать с замены подсолнечного масла
Что приготовить на завтрак: рецепты блюд за 5 минут
Иногда утром дорога каждая минута. Именно в такие дни на помощь придут наши рецепты завтраков, которые не нужно готовить. И здесь нет ни одного бутерброда!