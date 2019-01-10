Готовим вкусный салат из вареной курицы, сельдерея, болгарского перца, оливок, яблок, салата айсберг и майонеза. В заправку добавляется секретный ингредиент, который кардинально преображает вкус блюда, пишет "Сегодня".

Салат из курицы с яблоками и перцем

Ингредиенты:

350 г приготовленного куриного мяса, крупно нарезанного

2 стебля сельдерея, нарезанных

1/2 красного перца, нарезанного

4-6 оливок без косточек и начинки

1/4 чашки нарезанного красного лука

1/2 яблока, измельченного

1/3 головки салата Айсберг, нарезанного

Для заправки:

5 столовых ложек майонеза

1 столовая ложка сливового варенья, или любого сладкого ягодного варенья

2 чайные ложки свежевыжатого лимонного сока

Соль и перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Подготовьте все ингредиенты куриного салата и смешайте их в большой миске.

Приготовьте заправку: смешайте майонез, варенье и лимонный сок в небольшой емкости. Заправка для салата не должна быть слишком сладкой или слишком кислой. Добавьте больше варенья или лимонного сока, пока не достигнете желаемого вкуса. Посолите и поперчите.

Аккуратно перемешайте заправку с ингредиентами куриного салата. Попробуйте и добавьте больше соли и перца, если это необходимо.

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