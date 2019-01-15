Парижская опера отказалась сотрудничать с Сергеем Полуниным [ Редактировать ]
Парижская Опера решила не приглашать к сотрудничеству известного танцовщика Сергея Полунина из-за его негативных высказываний о полных людях. Об этом сообщается в Twitter Парижской Оперы.
"Учитывая публичные заявления, сделанные Сергеем Полуниным, арт-директор оперы Орели Дюпон приняла решение не приглашать артиста. Данные высказывания не соответствуют ценностям нашего театра",- говорится в сообщении.
Скандал разгорелся после того, как Сергей Полунин опубликовал пост в соцсети, в котором он он резко отозвался о полных людях, назвав их лентяями и призвав бить их, чтобы подтолкнуть к похудению, пишет "Космополитен".
"Предлагаю давать подсрачники, когда видите жирных людей. это поможет им и подтолкнет решиться скинуть жир. Нет уважения лентяям. Хватит сидеть на попе! Начните заниматься! Кто-то видел жирных Львов и львиц? Это не полезно, это некрасиво, это - лентяйство. Хватит жрать! Поднимите свою попу! Сходите на природу, начните упражняться или получайте подсрачники",- написал Сергей Полунин в Instagram.
Правда, после массы негативных комментариев Полунин удалил этот пост, заменив его на более мягкий призыв к похудению.
Ранее мы писали о том, что Сергей Полунин проявил любовь к России необычным способом.
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