Бананы считаются не только вкусным продуктом, но и невероятно полезным. Об их положительном влиянии на человеческое здоровье догадывается не каждый. Диетологи назвали 5 причин, по которым стоит включить бананы в свой ежедневный рацион, пишет "Здоровье и Красота".

Причина №1: источник калия

Многие люди избегают поедать бананы, полагая, что большое количество углеводов и сахара в их составе может навредить их фигуре. Однако стоит помнить, что эти вещества - не единственные в бананах. Эти фрукты также богаты калием. Согласно результатам исследования Национального института здоровья США, в одном банане в среднем содержится 422 миллиграмма калия. А это 12 процентов от рекомендуемой суточной дозы данного минерала. Да, нашему организму нужно немало калия, что он функционировал нормально. Благодаря минералу мышцы способны сокращаться, нервные функции нормализуются, электролит позволяет перемещать питательные вещества в клетки, которым они нужны, а также контролирует сердцебиение и уровень натрия. При недостатке данного компонента возникают слабость и мышечные спазмы.

Причина №2: нормальная работа кишечника

В одном банане в среднем содержится три грамма волокна. Это 10 процентов от суточной дозы. Также в бананах немало пребиотиков, то есть таком типе ферментированного волокна, который питает хорошие бактерии в кишечнике человека. А это может улучшить пищеварение, сохранить сытости на более продолжительный срок. Примечательно, что это позволит даже неплохо похудеть, если, конечно, человек будет трепетно относиться к своему питанию в целом и соблюдать рекомендации по физической активности.

Причина №3: улучшение работы сердца

Также есть еще одна причина есть бананы каждый день заключается в том, что они помогают улучшить работу сердца. Все дело в калие, который жизненно необходим сердцу. Согласно данным многочисленных исследований, калий в больших количествах может существенно снизить артериальное давление и уменьшить риск образования инсульта. Также благодаря калию выводятся излишки натрия из организма. А ведь именно этот элемент является фактором риска сердечных болезней.

Причина №4: помощь в похудении

Как бы парадоксально это не звучало, но да, бананы - отличные помощники в похудении. Дело в том, что в них содержится большое количество сахара, что сделает данный продукт идеальным для добавления в различные блюда. Довольно часто бананами заменяют обычный сахар, потому что они отлично подслащивают различную выпечку. Также бананы создают идеальную текстуру и невероятный аромат.

Причина №5: отличный источник энергии

Бананы считаются отличным источником энергии благодаря большому количеству углеводов, натуральных сахаров в своем составе. Поэтому их можно назвать идеальными продуктами не только после тренировки, но и до нее. Ведь продукты, которые нужно потреблять до этого процесса, должны содержать натуральные сахара для энергии и мягко действовать на пищеварение, чтобы не мешать проведению занятия. Также есть предположения, что бананы могут увеличить спортивную производительность.

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