Три необычных десерта из замороженной вишни [ Редактировать ]
Замороженная вишня в десертах и выпечке практически на уступает свежей. И если летом вы сделали большой запас этой ягоды, можно начинать использовать его прямо сейчас, пишет "Сегодня".
Клафути с вишней
Ингредиенты:
500 г вишен
250 мл молока
10 г сливочного масла
100 г муки
100 г сахара
3 яйца
семена и половина стручка ванили
Рецепт приготовления:
Вишни разморозить и слить лишний сок.
Неразъемную форму для запекания смазать сливочным маслом. Выложить ягоды в один слой, по желанию присыпать сахаром (1-2 ст.л.).
Молоко нагреть в сотейнике вместе с семенами и половиной стручка ванили. Остудить до комнатной температуры и процедить молоко через мелкое сито.
В миске взбить яйца с сахаром. Добавить просеянную муку и перемешать массу венчиком, чтобы не было комков.
Небольшими порциями влить молоко, перемешать. Тесто должно быть однородным и довольно жидким. Вылить его на вишню.
Отправить клафути на 40 минут в разогретую до 200 градусов духовку.
Готовый десерт перед подачей остудить в форме и посыпать сахарной пудрой. Клафути вкусно есть теплым вместе с шариком мороженого.
Вишнево-сливочное мороженое
Ингредиенты:
500 мл 33% сливок
2/3-3/4 банки сгущенного молока
300 г вишни
3 столовые ложки кукурузного крахмала
100 г сахара ( или по вкусу)
1/2 стакана холодной воды
Рецепт приготовления:
Сгущенное молоко и сливки взбить венчиком до загустения.
Очистить вишню от косточек. Поместить вишню и сахар по вкусу сотейник. Нагревать массу до растворения сахара.
Соединить крахмал и холодную воду, перемешать. Влить смесь крахмала и воды к вишневой массе. Тут же перемешать, прекратить нагревание. Дождаться загустения массы. Остудить.
Переложить сливочную массу в контейнер для заморозки, добавить вишневую начинку, перемешать.
Поставить контейнер в морозильную камеру примерно на 4 часа, каждые 30 минут разминая мороженое вилкой. Перед подачей достать из морозильника мороженое за 10 минут.
Тертый пирог с вишней и орехами
Ингредиенты:
3,5-4 стакана муки
200 г размягченного сливочного масла
2/3 стакана сахара
2 яйца
2 ст.л. сметаны
1 ч.л. разрыхлителя
щепотка морской соли
Для начинки:
200 г вишен
1/2 стакана сахара
горсть грецких орехов
Рецепт приготовления:
Взбить яйца с сахаром в густую пену, смешать со сливочным маслом. Добавить густую сметану, тщательно перемешать.
Муку просеять с разрыхлителем. Постепенно смешивая муку с яично-масляной массой, замесить крутое тесто. Завернуть его в пленку и положить в холодильник на 2 часа или в морозильную камеру на 30 минут.
Застелить противень пергаментной бумагой и слегка присыпать мукой. Разделить тесто на две неравные части. Меньшую часть вернуть в холодильник. Большую часть натереть на крупной терке прямо на пергамент, разровнять.
Порубить орехи. На тесто выложить ягоды без косточек, посыпать сахаром и колотыми орехами. Натереть сверху оставшееся тесто.
Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 С духовке 40-50 минут.
Вынуть готовый вишневый пирог из духовки. Сразу же нарезать его на квадратики и переложить на решетку. Остудить и подавать вместе с чаем или кофе.
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