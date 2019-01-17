Замороженная вишня в десертах и выпечке практически на уступает свежей. И если летом вы сделали большой запас этой ягоды, можно начинать использовать его прямо сейчас, пишет "Сегодня".

Клафути с вишней

Ингредиенты:

500 г вишен

250 мл молока

10 г сливочного масла

100 г муки

100 г сахара

3 яйца

семена и половина стручка ванили

Рецепт приготовления:

Вишни разморозить и слить лишний сок.

Неразъемную форму для запекания смазать сливочным маслом. Выложить ягоды в один слой, по желанию присыпать сахаром (1-2 ст.л.).

Молоко нагреть в сотейнике вместе с семенами и половиной стручка ванили. Остудить до комнатной температуры и процедить молоко через мелкое сито.

В миске взбить яйца с сахаром. Добавить просеянную муку и перемешать массу венчиком, чтобы не было комков.

Небольшими порциями влить молоко, перемешать. Тесто должно быть однородным и довольно жидким. Вылить его на вишню.

Отправить клафути на 40 минут в разогретую до 200 градусов духовку.

Готовый десерт перед подачей остудить в форме и посыпать сахарной пудрой. Клафути вкусно есть теплым вместе с шариком мороженого.

Вишнево-сливочное мороженое

Ингредиенты:

500 мл 33% сливок

2/3-3/4 банки сгущенного молока

300 г вишни

3 столовые ложки кукурузного крахмала

100 г сахара ( или по вкусу)

1/2 стакана холодной воды

Рецепт приготовления:

Сгущенное молоко и сливки взбить венчиком до загустения.

Очистить вишню от косточек. Поместить вишню и сахар по вкусу сотейник. Нагревать массу до растворения сахара.

Соединить крахмал и холодную воду, перемешать. Влить смесь крахмала и воды к вишневой массе. Тут же перемешать, прекратить нагревание. Дождаться загустения массы. Остудить.

Переложить сливочную массу в контейнер для заморозки, добавить вишневую начинку, перемешать.

Поставить контейнер в морозильную камеру примерно на 4 часа, каждые 30 минут разминая мороженое вилкой. Перед подачей достать из морозильника мороженое за 10 минут.

Тертый пирог с вишней и орехами

Ингредиенты:

3,5-4 стакана муки

200 г размягченного сливочного масла

2/3 стакана сахара

2 яйца

2 ст.л. сметаны

1 ч.л. разрыхлителя

щепотка морской соли

Для начинки:

200 г вишен

1/2 стакана сахара

горсть грецких орехов

Рецепт приготовления:

Взбить яйца с сахаром в густую пену, смешать со сливочным маслом. Добавить густую сметану, тщательно перемешать.

Муку просеять с разрыхлителем. Постепенно смешивая муку с яично-масляной массой, замесить крутое тесто. Завернуть его в пленку и положить в холодильник на 2 часа или в морозильную камеру на 30 минут.

Застелить противень пергаментной бумагой и слегка присыпать мукой. Разделить тесто на две неравные части. Меньшую часть вернуть в холодильник. Большую часть натереть на крупной терке прямо на пергамент, разровнять.

Порубить орехи. На тесто выложить ягоды без косточек, посыпать сахаром и колотыми орехами. Натереть сверху оставшееся тесто.

Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 С духовке 40-50 минут.

Вынуть готовый вишневый пирог из духовки. Сразу же нарезать его на квадратики и переложить на решетку. Остудить и подавать вместе с чаем или кофе.

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