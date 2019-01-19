В компании "Укртелеком" сообщили, что из-за аномального увеличения трафика на серверах компании наблюдаются проблемы с доступом к сети интернет.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В то же время пользователи по всей Украине, во второй половине дня, 19 января, начали массово жаловаться отсутствия подключения к сети.

"Специалисты работают над устранением последствий аварийной ситуации и уже частично восстанавливают доступ для абонентов", - заявили в "Укртелекоме".

В компании планируют полностью восстановить доступ к интернету в течение нескольких часов.

"Нам очень жаль за ситуацию, которая возникла. Надеемся на понимание", - добавили в компании.

Ранее мы писали о том, что Freedom House отметил Украину как страну с частичной свободой в интернете.