В оккупированном Крыму возле админграницы с Украиной сотрудники ФСБ задержали 27-летнего украинца, который "не имел документов на разрешение находиться там", передает УНН.

"В начале января 2019 года сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым обнаружили гражданина Украины 1992 года рождения, который находился в непосредственной близости от государственной границы РФ без соответствующих документов. Молодой человек был задержан пограничниками в темное время суток", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел возле автомобильного пункта пропуска "Джанкой".

"Мужчина привлечен к ответственности за нарушение правил прохода в пограничную зону, временного пребывания и передвижения в ней по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один из пленных украинских моряков нуждается в срочном медосмотре.