Гороскоп на неделю с 21 по 27 января для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
Что ждет каждый знак зодиака, узнайте в гороскопе на неделю.
Овен
Сложившиеся обстоятельства не дадут полностью проявить себя, и неделя пройдет недостаточно продуктивно. Ближе к выходным даже возможны конфликты, если не прислушаться к светилам: они рекомендуют избегать импульсивных и поспешных решений, а также не рассчитывать на помощь друзей.
- Любовь. Кое-кто будет страдать от непонимания и отсутствия внимания.
- Здоровье. Для укрепления здоровья и тонуса подойдут самые простые силовые упражнения.
- Финансы. Не стоит предпринимать каких-либо активных действий – лучше занять позицию выжидания.
Телец
Уход в мир фантазий, прочь от грубой действительности, – не лучшая стратегия. Удачные дальние поездки и выгодные предложения станут реальностью для тех, кто с природным упорством и трудолюбием будет приближать свое счастливое будущее, не боясь сопротивления и осуждения.
- Любовь. Благоприятное время для активных действий.
- Здоровье. Пора позаботиться о тонусе – принимайте витамины и минералы.
- Финансы. Не исключена смена рода деятельности и источников доходов.
Близнецы
Звезды не дадут успокоиться на достигнутом и почивать на лаврах. Талант убеждения откроет новые возможности. И хотя ожидается немало трудностей, их удастся преодолеть.
- Любовь. Следует избегать беспричинных ссор и споров с любимыми.
- Здоровье. Посещение бассейна – это, конечно, хорошо, но стоит добавить практику медитации.
- Финансы. Успех заслуженный, хотя путь к нему нелегок.
Рак
Ритм жизни на этой неделе станет более спокойным. Некоторых представителей знака посетят сомнения в правильности выбранного пути. Звезды помогут тем, кто решился на перемены и готов избавиться от лишнего груза.
- Любовь. Разногласия и недоразумения обязательно уйдут, а мирная атмосфера в доме и в отношениях останется.
- Здоровье. В моменты нервных перегрузок не стоит заниматься экстремальными видами спорта.
- Финансы. Расходы могут превысить прибыль.
Лев
Возможны приятные неожиданности. Наступило время показать свои организационные способности, и не стоит откладывать эту возможность на потом. Поддержка тыла будет обеспечена.
- Любовь. Надо научиться смягчать непростые ситуации в личной жизни.
- Здоровье. Поинтересуйтесь восточной гимнастикой.
- Финансы. Способность к концентрации поможет остаться на плаву.
Девы
Неделя пройдет под знаком повышенной активности, но реально что-либо изменить будет не в вашей власти. Негативные эмоции могут создать ряд проблем, в частности дома. Не рекомендуется отправляться в дальние путешествия, так как они окажутся, скорее, неудачными.
- Любовь. Возможны подозрения в неискренности.
- Здоровье. Предстоит борьба за здоровье с собственной мнительностью.
- Финансы. Упорство поможет двигаться в лучшую сторону.
Весы
Звезды больше всего благоприятствуют наведению порядка в доме. Благодаря тактичности удастся сохранить покой и здоровье близких. Также пора учиться тому, как не тратить время впустую на пути к цели, которой хотите добиться.
- Любовь. Непростое решение, принятое на этой неделе, окажется правильным.
- Здоровье. Не следует перегружать нижнюю часть спины и ноги.
- Финансы. Немалые деньги могут уйти на всевозможные мелочи.
Скорпион
В какую сторону двигаться, подскажет внутренний голос, но вряд ли он остановит самых упрямых представителей этого знака, пытающихся идти напролом. В стремлении сделать мир лучше следует помнить о том, что кто-то может и не согласиться с вами.
- Любовь. Личные отношения будут складываться не так, как хотелось бы.
- Здоровье. Пора научиться правильно расслабляться и так же правильно дышать.
- Финансы. Не упустите выгодного предложения от партнеров по бизнесу.
Стрелец
В этот период рекомендуется избегать общения с агрессивно настроенными людьми, не доказывать им свою правоту и тем более не проверять у них наличие чувства юмора. Несмотря на препятствия, профессиональные навыки помогут быстро взлететь по карьерной лестнице.
- Любовь. Не стоит ждать затишья – некоторые пары могут стать жертвами интриг.
- Здоровье. Не стоит упускать из виду профилактические меры.
- Финансы. Предвидение и расчет помогут удачно вложить средства для дальнейшего роста.
Козерог
В стремлении к справедливости сложно избежать мучительного чувства неудовлетворенности как собой, так и окружением. Потому действия и реакция на них будут находиться в бескомпромиссном противоречии. К счастью, это явление носит временный характер.
- Любовь. Трудности возникнут из-за слишком высоких требований как к партнеру, так и к себе.
- Здоровье. С упадком сил способны справиться ванны с ароматическими маслами и успокоительные чаи.
- Финансы. Ненужный риск не прибавит доходов.
Водолей
Понять смысл происходящего до конца так и не удастся, потому и перспективы предстанут в неверном свете. Совместная работа – неудачная стратегия на этой неделе. Выходные дни благоприятны для налаживания отношений с родственниками – как близкими, так и дальними.
- Любовь. В отношениях с партнером полная непредсказуемость.
- Здоровье. Оздоровлению организма помогут нетрадиционные методы.
- Финансы. Приобретения этого периода будут достаточно выгодными.
Рыбы
Попробуйте проследить зависимость предыдущих неудач от поспешных решений, принятых под влиянием настроения. Помощь в завершении большинства запланированных дел придет в виде уверенности и знаков на пути.
- Любовь. На этой неделе немногие сумеют обойти острые углы, возникшие в семейных отношениях.
- Здоровье. Не принимая всего услышанного на свой счет, можно спасти немало нервных клеток.
- Финансы. Изменить материальное положение пока не удастся. По материалам tv.ua.
Читайте также гороскоп на январь 2019 года для всех знаков зодиака.
по теме
Гороскоп на неделю с 7 по 13 января для всех знаков зодиака
Что ждет вас на этой неделе узнайте в гороскопе для каждого знака зодиака
Лунное затмение 21 января: как пережить
Полное Лунное Затмение, которое произойдет в знаке Лев и именно из-за этого в это время высока вероятность, что многим захочется глобальных перемен в жизни
Гороскоп на 20 января для всех знаков зодиака
Что вас ждет 20 января и к каким изменениям готовиться - читайте в нашем гороскопе
Какие знаки зодиака легко поддаются порче
Экстрасенс рассказала о предрасположенности каждого знака зодиака к негативным магическим воздействиям
Лунное затмение в январе: что ждать каждому знаку зодиака
Одно из опасных лунных затмений ожидает нас в январе