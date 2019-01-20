Что ждет каждый знак зодиака, узнайте в гороскопе на неделю.

Овен

Сложившиеся обстоятельства не дадут полностью проявить себя, и неделя пройдет недостаточно продуктивно. Ближе к выходным даже возможны конфликты, если не прислушаться к светилам: они рекомендуют избегать импульсивных и поспешных решений, а также не рассчитывать на помощь друзей.

Любовь. Кое-кто будет страдать от непонимания и отсутствия внимания.

Здоровье. Для укрепления здоровья и тонуса подойдут самые простые силовые упражнения.

Финансы. Не стоит предпринимать каких-либо активных действий – лучше занять позицию выжидания.

Телец

Уход в мир фантазий, прочь от грубой действительности, – не лучшая стратегия. Удачные дальние поездки и выгодные предложения станут реальностью для тех, кто с природным упорством и трудолюбием будет приближать свое счастливое будущее, не боясь сопротивления и осуждения.

Любовь. Благоприятное время для активных действий.

Здоровье. Пора позаботиться о тонусе – принимайте витамины и минералы.

Финансы. Не исключена смена рода деятельности и источников доходов.



Близнецы

Звезды не дадут успокоиться на достигнутом и почивать на лаврах. Талант убеждения откроет новые возможности. И хотя ожидается немало трудностей, их удастся преодолеть.

Любовь. Следует избегать беспричинных ссор и споров с любимыми.

Здоровье. Посещение бассейна – это, конечно, хорошо, но стоит добавить практику медитации.

Финансы. Успех заслуженный, хотя путь к нему нелегок.

Рак

Ритм жизни на этой неделе станет более спокойным. Некоторых представителей знака посетят сомнения в правильности выбранного пути. Звезды помогут тем, кто решился на перемены и готов избавиться от лишнего груза.

Любовь. Разногласия и недоразумения обязательно уйдут, а мирная атмосфера в доме и в отношениях останется.

Здоровье. В моменты нервных перегрузок не стоит заниматься экстремальными видами спорта.

Финансы. Расходы могут превысить прибыль.

Лев

Возможны приятные неожиданности. Наступило время показать свои организационные способности, и не стоит откладывать эту возможность на потом. Поддержка тыла будет обеспечена.

Любовь. Надо научиться смягчать непростые ситуации в личной жизни.

Здоровье. Поинтересуйтесь восточной гимнастикой.

Финансы. Способность к концентрации поможет остаться на плаву.

Девы

Неделя пройдет под знаком повышенной активности, но реально что-либо изменить будет не в вашей власти. Негативные эмоции могут создать ряд проблем, в частности дома. Не рекомендуется отправляться в дальние путешествия, так как они окажутся, скорее, неудачными.

Любовь. Возможны подозрения в неискренности.

Здоровье. Предстоит борьба за здоровье с собственной мнительностью.

Финансы. Упорство поможет двигаться в лучшую сторону.

Весы

Звезды больше всего благоприятствуют наведению порядка в доме. Благодаря тактичности удастся сохранить покой и здоровье близких. Также пора учиться тому, как не тратить время впустую на пути к цели, которой хотите добиться.

Любовь. Непростое решение, принятое на этой неделе, окажется правильным.

Здоровье. Не следует перегружать нижнюю часть спины и ноги.

Финансы. Немалые деньги могут уйти на всевозможные мелочи.

Скорпион

В какую сторону двигаться, подскажет внутренний голос, но вряд ли он остановит самых упрямых представителей этого знака, пытающихся идти напролом. В стремлении сделать мир лучше следует помнить о том, что кто-то может и не согласиться с вами.

Любовь. Личные отношения будут складываться не так, как хотелось бы.

Здоровье. Пора научиться правильно расслабляться и так же правильно дышать.

Финансы. Не упустите выгодного предложения от партнеров по бизнесу.

Стрелец

В этот период рекомендуется избегать общения с агрессивно настроенными людьми, не доказывать им свою правоту и тем более не проверять у них наличие чувства юмора. Несмотря на препятствия, профессиональные навыки помогут быстро взлететь по карьерной лестнице.

Любовь. Не стоит ждать затишья – некоторые пары могут стать жертвами интриг.

Здоровье. Не стоит упускать из виду профилактические меры.

Финансы. Предвидение и расчет помогут удачно вложить средства для дальнейшего роста.

Козерог

В стремлении к справедливости сложно избежать мучительного чувства неудовлетворенности как собой, так и окружением. Потому действия и реакция на них будут находиться в бескомпромиссном противоречии. К счастью, это явление носит временный характер.

Любовь. Трудности возникнут из-за слишком высоких требований как к партнеру, так и к себе.

Здоровье. С упадком сил способны справиться ванны с ароматическими маслами и успокоительные чаи.

Финансы. Ненужный риск не прибавит доходов.

Водолей

Понять смысл происходящего до конца так и не удастся, потому и перспективы предстанут в неверном свете. Совместная работа – неудачная стратегия на этой неделе. Выходные дни благоприятны для налаживания отношений с родственниками – как близкими, так и дальними.

Любовь. В отношениях с партнером полная непредсказуемость.

Здоровье. Оздоровлению организма помогут нетрадиционные методы.

Финансы. Приобретения этого периода будут достаточно выгодными.

Рыбы

Попробуйте проследить зависимость предыдущих неудач от поспешных решений, принятых под влиянием настроения. Помощь в завершении большинства запланированных дел придет в виде уверенности и знаков на пути.

Любовь. На этой неделе немногие сумеют обойти острые углы, возникшие в семейных отношениях.

Здоровье. Не принимая всего услышанного на свой счет, можно спасти немало нервных клеток.

Финансы. Изменить материальное положение пока не удастся. По материалам tv.ua.

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