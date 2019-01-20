В Броварах разыскивают 15-летнего Баньковского Артема Александровича. Об этом пишет "Киев Оперативный".

Он ушел из дома в четверг, 17 января, около 16:00. После этого он не выходил на связь, поэтому никто не знает, где он находится.

Как выглядит

Парень выглядит на 17 лет. Рост - 180-183 сантиметра. Худощавое телосложение, русые прямые волосы, карие глаза, губы среднего размеры, на них есть следы от герпеса.

Когда уходил, надел кожаную короткую куртку черного цвета с резинкой, трикотажную черную шапку, синие джинсы и кроссовки белого цвета.

Как помочь

Если знаете что-либо о его местоположении, сообщите, пожалуйста, по телефону: 097 759 43 24 или по номеру "102".