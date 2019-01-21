В Україні відзначили День пам'яті кіборгів, які ціною власного життя захищали Донецьке летовище. На честь тих, хто загинув в останні дні оборони аеропорту, напередодні у столиці провели пам'ятну церемонію. Усі деталі - у сюжеті Гліба Гаврилова.

Під дзвін, що пролунав рівно 58 разів, близькі загиблих при обороні донецького аеропорту, поклали квіти до меморіалу.

"242 дні донецького аеропорту - самі трагічніші і найзапекліші. Такі важкі були часи, тому що ці хлопці показали не тільки Україні, а й всьому світу, як треба любити свою країну, як треба її берегти і ціною свого життя в нелюдських умовах. Хлопці з крові і плоті дали усьому світу, показали, що ми не здаємося", - говорить Ірина Зубкова, Фундатор заходу пам'яті, сестра загиблого кіборга.

У залі пам'яті, де проходила основна частина церемонії зі словами підтримки виступив президент. Він висловив співчуття сім'ям загиблих військових. Наголосив: усі вони приклад мужності, сили волі і незламності.

"І дай боже, щоб одного, вже мирного дню, на мирному і звільненому Донбасі всі ми з вами зібралися на злітній смузі донецького аеропорту і пропустили через себе те, через що пройшли наші воїни-кіборги", - заявив Петро Порошенко, президент України.

Вшанували пам'ять загиблих і військових, які брали участь у боях за летовище. Більшість з них говорити на камеру відмовляються. Розвідник "Найк", який все ж погодився розповісти про своє фронтове життя, протягом року обороняв донецький аеропорт. Каже: не раз потрапляв під обстріли, утім сили духу не втрачав.

"Тяжко порахувати втрати всіх кіборгів, втрати нашого 90 окремого батальйону, враховуючи те, що у період формування нашого розвідувального взводу, в строю находилось 19 розвідників. На сьогоднішній день разом зі мною осталось двоє, максимум троє. В першу чергу, конечно, були кинуті десантні війська, на те й в нас і девіз, ніхто крім нас не витримає цього, повітряний десант на самому краю", - говорить позивний "Найк", кіборг.

Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні - з травня 2014 до січня 2015 року. За офіційними даними, відстоюючи бойові позиції, на тих боях полягли понад 200 українських військових. Проте воїни встояли, не витримав бетон. Через це їх і назвали - кіборгами.