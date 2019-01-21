У Брюсселі відбулися тристоронні газові перемовини між Україною та Росією за посередництвом Єврокомісії.

Український міністр Павло Клімкін назвав зустріч маразмом. Сторони намагались домовитись про транзит газу до ЄС через Україну після 2020 року.

Олена Абрамович продовжить.

Україна та Росія влітку домовилися зустрічатися кожні півтора-два місяці, аби домовитися про нові газові контракти. Проте наступна зустріч відбулася лише тепер - через півроку.

На технічні консультації минулого тижня представники Росії не приїхали, зірвавши їх. Тепер спізнилися на півгодини, тож перемовини затягнулися. Українська делегація вийшла незадоволеною.

"Ці консультації були сюрреалістичними - російська делегація не приховувала, що чекає на вибори - те, що ми маємо перейти від "договорняків", до нормальних європейських контрактів, плюс російська сторона не визнає рішень Стокгольмського арбітражу", - повідомив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

У Стокгольмському арбітражі, нагадаємо, нав'язані Росією умови постачання газу Україні та його транзиту до ЄС визнані несправедливими. Суд зобов'язав Газпром виплатити Україні чималу компенсацію. Утім Москва не збирається виконувати рішень. Російський міністр так і сказав - не варто чекати на домовленості зараз, бо рішення суду вважає несправедливим.

"В ближайшее время мы ожидаем рассмотрения апелляционной инстанции решения в Шведском суде. Это очень важный момент т.к. нужно восстановить баланс интересов - в первую очередь, для того чтобы дальше двигаться по обсуждению конкретных параметров", - заявив Олександр Новак, міністр енергетики Російської Федерації.

Російський міністр, натомість, кілька разів під час зустрічі пропонував продовжити чинні контракти. Та вони не відповідають новому українському законодавству, яке адаптоване до європейських директив. Допомогти вирішити ситуацію запропонував віце-президент Єврокомісії, який виступив посередником на зустрічі.

"Я висунув сторонам пропозицію, яка передбачає три головні параметри майбутньої угоди: тривалість, обсяги та мита. А також такі важливі параметри, як інвестиції, законодавчі та технічні вимоги. Не вдаючись до деталей, з тим, щоб забезпечити успішний результат, - я переконаний, що це чесна пропозиція, що базується на нашому глибокому аналізі", - зазначив Марош Шефчович, віце-президент Єврокомісії.

Україну така пропозиція задовольнила, утім росіян - зовсім ні. Там стоять на своєму - треба дочекатися рішень судів, а ще - зміни влади в Україні, та й у ЄС. Наступні переговори заплановані на травень.