На передовій сьогодні лише один обстріл. Бойовики вдарили з гранатометів по українських позиціях поблизу селища Водяне. Ніхто з наших військових не постраждав. Армійці відповіли на провокації зустрічним вогнем.

Більше про ситуацію на Донбасі розкаже Геннадій Вівденко.

Кілька разів наші бойові машини піхоти проїжджають вулицею, прогрівають техніку. Це - своєрідна профілактика для них у люті морози, південніше окупованого Донецька. Ворог тут стає дедалі зухвалішим.

"Противник-ворог бродить занадто часто. Треба їх звідси виганяти, звичайно", - говорить позивний "Вірус", військовослужбовець ЗСУ.

За наказом командирів, наші вогнем зустрічають диверсійні вилазки російських окупантів.

"Ми намагалися не відповідати. Але тут неможливо постійно - якщо прицільно починають працювати. Вже майже тиждень вони активізуються. І доволі інтенсивно. Вже і гранатометні постріли знову пішли. З такою тенденцією - коли вони до крупного калібру перейдуть. Але, враховуючи минулий досвід - таки перейдуть", - зазначив позивний "Вірус", військовослужбовець ЗСУ.

Навпроти - терикони. Саме звідти бойовики чинять вогневий тиск на українські позиції.

"У них домінуючі висоти, звідки все добре проглядається. Також з цих висот іде корегування вогню, прикриття їхніх груп. Тим не менш, постійно їх виявляємо. Проходу їм не даємо", - розповідає позивний "Петрович", військовослужбовець ЗСУ.

Але найбільше дошкуляють ворожі снайпери.

Зараз тут типовий характер снайперської війни - вогонь ведеться з отаких напівзруйнованих будівель з того боку. З метою нанести максимальні втрати нашим силам.

Втрати наших на цій лінії зіткнення мінімальні. Українські бійці - навчені. А ще - у доброму гуморі. У Тараса, наприклад, підшоломник святковий.

"Новогоднее настроение, а чего же не новогоднее? - снег идет. Праздничное настроения хочется", - говорить Тарас, військовослужбовець ЗСУ.

Водночас тут триває війна. Досвідчені бійці приховують від рідних, де саме вони перебувають.

"Чесно, вони думають, що я на полігоні. Особливо не розказую - не потрібно їм зайвий раз нервувати", - позивний "Петрович", військовослужбовець ЗСУ.