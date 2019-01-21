Угода про вільну торгівлю - одна з головних тем перемовин Президента України з керівництвом Ізраїлю. Сьогодні Петро Порошенко відвідав цю країну з офіційним візитом.

Докладніше - Антон Готліб.

Візит Петра Порошенка почався з відвідування резиденції його колеги - ізраїльського президента Реувена Рівліна. Глави держав обговорили питання співпраці, ситуацію на Близькому Сході, інцидент у Керченській протоці.

Петро Порошенко закликав Рівліна допомогти звільнити захоплених українських моряків. І запросив колегу відвідати Україну. Обидва президенти високо оцінили значення угоди про вільну торгівлю, підписання якої і є головною метою візиту.

"Останні 25 років Ізраїль і Україна розвивали тісну співпрацю. Вірю, що ця нова угода про вільну торгівлю може поглибити ці відносини", - наголосив Реувен Рівлін, президент Ізраїлю.

"Я хочу привітати обидві наші країни, тому що сьогодні ми збираємось привітати угоду про зону вільної торгівлі. Наш уряд, наші спеціалісти досягли абсолютно чіткого розуміння того, що потрібно знайти компроміс, усунути будь-які перешкоди в торгівлі між Україною та Ізраїлем, і підготували документ, який вкрай необхідний економікам обох наших держав", - зазначив Петро Порошенко, президент України.

З резиденції президент України вирушив до музею Катастрофи Яд-Вашем, де поклав разом із дружиною вінок до пам'ятника Жертв Голокосту. У своїй промові наголосив - Україна, як держава, що сама постраждала від геноциду, дбайливо зберігає пам'ять про жертв трагедії єврейського народу.

"Сьогодні від імені українського народу я хотів би схилити голову в пам'ять про кожну жертву нацистського режиму, в пам'ять про мільйони жертв Голокосту, які були невинно закатовані і загинули в жахливі роки Голокосту в Україні і в усьому світі. Світла їм пам'ять", - виголосив Петро Порошенко, президент України.

І все ж головне - це Угода про вільну торгівлю, яка повинна різко збільшити товарообіг між двома країнами. Перед візитом українське посольство опублікувало дані про співпрацю Ізраїлю та України. Ізраїль посідає друге місце за кількістю туристів, які в'їжджають до України, зростає взаємний товарний експорт. У фірмах ізраїльського хай-теку працюють близько 15 тисяч українських програмістів.

Україна послідовно підтримує Ізраїль на зовнішньополітичній арені. Особливо під час голосувань в ООН. Зі свого боку, Ізраїль нещодавно підтримав резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з Криму. Обидві країни, що страждають від зовнішньої агресії, зближуються, аби разом протистояти загрозам.

Увечері в офісі ізраїльського прем'єра Петро Порошенко і Беньямін Нетаніягу підписали Угоду про вільну торгівлю. Після підписання та тривалого спілкування з ізраїльським прем'єром українська делегація відправилась до аеропорту. Та повертається додому.