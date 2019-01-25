Тине Кароль-34: история успеха талантливой артистки [ Редактировать ]
В четверг, 25 января, празднует свой день рождения народная артистка Украины Тина Кароль. Певице исполняется 34 года.
Тина - одна из самых ярких и талантливых представительнец украинского шоу-бизнеса.
Свой жизненный путь она начинала в городе Оротукан Магаданской области. Позже, в 1992 году, переехала с родителями в Ивано-Франковск.
С юных лет Кароль занималась творчеством, а затем поступила в Киевское высшее музыкальное училище.
А старт ее популярности начался с триумфа на "Новой волне" в 2005 году (кроме второго места, она получила особый приз от Аллы Пугачевой). Тогда артистка сняла дебютный видеоклип "Выше облаков", который положил начало профессиональной карьеры Кароль.
В мае 2006 года, Тина Кароль представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Афинах и заняла 7 место с песней Show Me Your Love.
В 2009 она получила звание "Заслуженной артистки Украины".
Уже пять лет Тина является тренером в вокальных проектах страны. С каждым годом творчество певицы находит все больше поклонников и привлекает все больше внимания.
В январе 2017 года Президент Украины Петр Порошенко присвоил Кароль звание "Народная артистка Украины".
Три интересных факта из жизни Тины:
- Тина Кароль, помимо многочисленных профессиональных наград, имеет также целую "коллекцию" международных орденов и медалей. Так, певица является кавалером Ордена Святого Станислава, Ордена Святой Катерины, государственного Ордена за миротворческие миссии, медалью "За Труд и Отвагу.
- Многие организаторы знают, что у Тины Кароль довольно простой райдер. У нее есть лишь одно категорическое условие - в гримерке не должно быть никаких ковров. Певица признается - ковры - это мощный пылесборник, пыль с которых оседает на связках и мешает петь.
- Прошлым летом Тина Кароль установила абсолютный рекорд в истории украинской эстрады - в течение своего всеукраинского тура она дала 77 концертов, хотя изначально было запланировано 70, но небывалый ажиотаж вокруг ее шоу подтолкнул артистку к тому, чтобы порадовать как можно больше поклонников.
Напомним, украинская певица Тина Кароль получила звание лучшей актрисы на международном кинофестивале
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