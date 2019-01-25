Його місії сьогодні виповнюється 15 років

Космічне агентство NASA визнало - досі не може відновити зв'язок із марсоходом Opportunity. Його місії сьогодні виповнюється 15 років.

Останній сеанс зв'язку з апаратом відбувся торік у червні. На Червоній планеті саме зароджувалася потужна пилова буря. Відтак марсохід мав перейти у "сплячий" режим, оскільки через пил в атмосфері не могли заряджатися два його літієвих акумулятори.

Вивести його з такого режиму поки що не вдається.