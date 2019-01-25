NASA не може відновити зв'язок із марсоходом Opportunity [ Редактировать ]
Космічне агентство NASA визнало - досі не може відновити зв'язок із марсоходом Opportunity. Його місії сьогодні виповнюється 15 років.
Останній сеанс зв'язку з апаратом відбувся торік у червні. На Червоній планеті саме зароджувалася потужна пилова буря. Відтак марсохід мав перейти у "сплячий" режим, оскільки через пил в атмосфері не могли заряджатися два його літієвих акумулятори.
Вивести його з такого режиму поки що не вдається.
по теме
Сколько длятся сутки на Сатурне: точные данные
Ученым NASA удалось определить сколько длятся сутки на Сатурне
Найбагатша людина світу запустила у космос власну ракету
Компанія Blue Origin, яка належить найбагатшій людині світу Джеффу Безосу, провела успішний запуск своєї ракети-носія "Нью Шепард"
"Очень большой телескоп" заснял умирающую звезду (видео)
Планетарная туманность ESO 577-24 попала в объектив Very Large Telescope
"Уничтожит Землю": в NASA опубликовали снимок астероида
Специалисты космического агентства NASA сделали уникальные фото астероида, который может врезаться в нашу планету уже в следующем столетии
Китайцы вырастили хлопок на обратной стороне Луны
На обратной стороне Луны в китайском аппарате "Чанъэ-4" проросли семена хлопка в рамках эксперимента по созданию мини-биосферы