В четверг, 24 января, известная рок-группа Imagine Dragons представила новый клип на песню "Bad liar". Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале группы.

Известно, что он был снят в Лас-Вегасе под руководством режиссера Райана Райхенфельда.

По сюжету, девушка в белом платье находит в пустом коридоре школы равнодушного молодого парня, который висит прямо в воздухе. Она пытается оживить его с помощью экспрессивного танца, состоящего из балетных па и акробатических трюков (главную женскую роль сыграла танцовщица Отумн Миллер). Тело передвигается с героиней по всему зданию (из коридора в столовую, из столовой - в спортзал), но не подает признаков жизни и на финальных поклонах с грохотом валится на пол.

В течение первых суток видео посмотрели более 1,3 миллиона пользователей.

Напомним, платья Катрин Денев ушли с молотка почти за миллион евро.