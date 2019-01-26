Автобус с туристами упал в реку [ Редактировать ]
В Перу в регионе Сан-Мартин автобус с туристами упал в реку, в результате 26 человек пострадали, передает "Корреспондент".
Пострадавшие были доставлены в больницу. Еще три человека, включая двух детей, считаются пропавшими без вести.
Отмечается, что в момент ДТП в автобусе находились 50 человек.
Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области 14 детей отравились во время поездки в автобусе.
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