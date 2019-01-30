Венесуела має зброю Російської Федерації найвищого рівня, а персонал пройшов підготовку на території Росії. Про це під час інтерв'ю розповів відсторонений президент Венесуели Ніколас Мадуро.

За його словами він вдячний Путіну за допомогу і продовжить посилювати співпрацю в області економіки, торгівлі та військовій справі.

Мадуро також додав - російський президент на постійній основі його підтримував на дипломатичному та політичному рівнях в ООН.