Ніколас Мадуро подякував Росії за підтримку [ Редактировать ]
Венесуела має зброю Російської Федерації найвищого рівня, а персонал пройшов підготовку на території Росії. Про це під час інтерв'ю розповів відсторонений президент Венесуели Ніколас Мадуро.
За його словами він вдячний Путіну за допомогу і продовжить посилювати співпрацю в області економіки, торгівлі та військовій справі.
Мадуро також додав - російський президент на постійній основі його підтримував на дипломатичному та політичному рівнях в ООН.
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