В сети опубликовали несколько снимков супружеской пары, которую расстреляли у здания суда в Николаеве в среду, 30 января. Также высянилось, что дочь Беловых живет в США и имеет троих детей, пишет "Голос.Ua".

В социальных сетях Беловы размещали фотографии вместе с семьей, внуками, а также из путешествий.

Фото: "Голос.Ua"

Известно, что супруги-пенсионеры, проживали в Одессе.

Фото: "Голос.Ua"

Ранее появились жуткие подробности зверского убийства пары у здания суда.