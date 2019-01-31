Стрельба в Николаеве: появились фото убитых супругов возле здания суда [ Редактировать ]
В сети опубликовали несколько снимков супружеской пары, которую расстреляли у здания суда в Николаеве в среду, 30 января. Также высянилось, что дочь Беловых живет в США и имеет троих детей, пишет "Голос.Ua".
В социальных сетях Беловы размещали фотографии вместе с семьей, внуками, а также из путешествий.
Фото: "Голос.Ua"
Известно, что супруги-пенсионеры, проживали в Одессе.
Фото: "Голос.Ua"
Ранее появились жуткие подробности зверского убийства пары у здания суда.
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