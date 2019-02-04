Рулеты из лаваша - популярная холодная закуска. Их приготовление не отнимет много времени и сил. Аппетитные рулетики с начинкой можно сделать буквально за несколько минут, пишет "Сегодня".

Рулет из лаваша с курицей и грибами

Ингредиенты:

250 г куриного филе

250 г свежих шампиньонов

200 г плавленого сыра

1 репчатый лук

2 тонких лаваша

несколько веточек петрушки

соль, черный молотый перец

растительное масло

Рецепт приготовления:

Куриное филе, шампиньоны и зелень петрушки помыть и обсушить.

Лук порезать маленькими кубиками.

Куриное филе и шампиньоны нарезать небольшими кусочками.

Разогреть сковороду с растительным маслом на среднем огне, добавить лук и пассеровать до прозрачности. Затем добавить куриное филе и готовить, помешивая, пока мясо равномерно не побелеет.

Добавить измельченные шампиньоны, перемешать и готовить еще около 10 минут.

Мелко порезать листья петрушки.

Добавить петрушку к грибам и курице, перемешать и выключить огонь. Остудить смесь до комнатной температуры.

Лист лаваша развернуть, намазать плавленым сыром. Сверху равномерно выложить курицу с грибами, свернуть лаваш рулетом. Жареные грибы с курицей можно предварительно пюрировать их блендере, и лишь затем намазать на лаваш.

Поставить в холодильник на 1-2 часа. Нарезать рулет порционными кусочками и подавать.

Рулет из лаваша с лососем

Ингредиенты:

1 лаваш

200 г слабосоленого лосося

200 г сливочного сыра

1 ст.л. лимонного сока

1 пучок укропа

1 пучок зеленого лука

Рецепт приготовления:

Зеленый лук и укроп мелко нарубите. Смешайте зелень со сливочным сыром, добавьте лимонный сок.

Нанесите получившийся крем на лаваш.

Лосось нарежьте тонкими полосками, выложите поверх сливочной массы, сверните лаваш рулетом. Нарежьте кусочками толщиной 3 см.

Рулеты из лаваша с курицей, творожным сыром и огурцами

Ингредиенты:

2 тонких армянских лаваша

200 г копченого куриного филе

2-3 свежих огурца

200 г творожного сыра с зеленью

Рецепт приготовления:

Копченое куриное филе мелко нарезать.

Огурцы помыть и по желанию очистить. Нарезать тонкими брусочками или кубиками.

Развернуть лаваш и намазать его творожным сыром с зеленью. Выложить сверху кусочки копченого филе и нарезанные огурцы.

Свернуть оба лаваша в рулеты и поставить в холодильник минимум на час.

Перед подачей на стол нарезать небольшими кусочками.

Рулет из лаваша с тунцом, яйцами и огурцами

Ингредиенты:

1-2 тонких лаваша

1 свежий огурец

1 банка консервированного тунца кусочками

3 яйца

майонез

Рецепт приготовления:

Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Нарезать кубиками или натереть на терке.

Огурец помыть, по желанию почистить и нарезать тонкими брусочками.

Тунца размять вилкой, смешать с майонезом и вареными яйцами.

Намазать полученной смесью лаваш и выложить сверху кусочки огурцов. Свернуть в рулет.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Ингредиенты:

100 г крабовых палочек

3 яйца

1 лист тонкого лаваша

50 г сыра

1 пучок укропа

2 ст. л. плавленого сыра

Рецепт приготовления:

Яйца отварить, крабовые палочки очистить от упаковки, укроп хорошо вымыть. Сыр натереть на мелко терке.

Лаваш развернуть и хорошо промазать плавленным сыром.

Посыпать мелко нашинкованным укропом, тертыми отварными яйцами, тертыми крабовыми палочками и тертым сыром.

Свернуть туго в рулет, разрезать на порционные ломтики. Выложить на блюдо с листьями салата.

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