Глава "Відродження" Виктор Бондарь назвал главные задачи для новой сессии парламента [ Редактировать ]
Сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження", народный депутат Виктор Бондарь назвал основные направления работы для новой, 10-й сессии Верховной Рады Украины.
Этот перечень важнейших, по его мнению, задач он озвучил во время выступления на Согласительном совете руководителей фракций и групп ВР.
"Если на этой неделе парламент определяет как ключевое задание изменения в Конституцию относительно вступления Украины в ЕС и НАТО, то одновременно давайте поставим на голосование те вопросы, которые являются принципиальными для украинцев. Прежде всего проект постановления об отмене грабительских тарифов, который подписали все присутствующие здесь лидеры фракций. Он предусматривает также проведение аудита на предмет экономической обоснованности расценок на услуги ЖКХ. Это поможет наконец искоренить процветающую ныне коррупцию в газовой сфере и остановить мародерство, когда с украинцев снимают огромные деньги за пользование газом", - отметил Виктор Бондарь.
По его словам, парламентарии до выборов должны еще принять изменения в Избирательный кодекс, в частности, о возможности проведения парламентских выборов по открытым спискам, а также законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности и сокращении парламента до 250 человек.
"И не менее важный вопрос - это начать пересмотр отношений между парламентом и правительством. Потому что дальше так работать нельзя, когда вместо серьезных реформ министры предлагают нам перейти в своем рационе с черной икры на красную. Вдумайтесь, об этом на полном серьезе пишет министр здравоохранения. Мы предлагаем в течение ближайших пленарных недель заслушать отчет правительства за последние два года работы. Причем отчитаться должен каждый министр, и по каждому нужно принять решение о его дальнейшей судьбе и будущем правительства в целом", - предложил Виктор Бондарь.
Напомним, проект постановления о проведении аудита обоснованности цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги №4218 был разработан и зарегистрирован в парламенте народными депутатами группы "Партия "Відродження".
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