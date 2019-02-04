Умер народный депутат Украины [ Редактировать ]
В понедельник, 4 февраля, стало известно о том, что после тяжелой болезни умер бывший член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Украины, экс-депутат, Юрий Ельченко. Об этом сообщил бывший народный депутат СССР Валерий Цыбух на своей странице в Facebook
"Ушел из жизни бывший депутат и член президиума Верховного Совета УССР ряда созывов, народный депутат независимой Украины, министр культуры Украины 70-х годов, депутат Киевского городского совета. Юрий Никифорович прошел большой трудовой и жизненный путь", - написал Цыбух.
Юрий Ельченко является отцом постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.
Ранее мы писали о том, что возле здания ЦИК умер народный депутат.
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